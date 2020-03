Los pagos de aproximadamente doce mil docentes oficiales del departamento de Cundinamarca fueron adelantados por la Gobernación, con el fin de garantizar recursos a este sector durante el aislamiento nacional por el coronavirus.

El gobernador Nicolás García aseguró que el pago anticipado busca que los maestros y sus familias puedan estar preparados para la cuarentena decretada por el presidente Iván Duque en todo el país y que ya inició.

Esto se da "unos días antes que nos van a permitir poder organizarnos para esta cuarentena, para esta tranquilos en familia. La invitación es a obedecerla", dijo García.

"Ustedes, como siempre, nos darán ejemplo; no me cabe duda. Quiero que sepan que también nos estamos alistando para lo que viene, para la posibilidad de un trabajo no presencial", añadió.