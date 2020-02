Adulto mayor discapacitado fue arrastrado, golpeado y humillado por turistas en Ibagué

“Me dijo que si les podía arrendar de 11 a.m. a 5 p.m. Cuando fui a recibir me dijo que ellos no se iban todavía, aunque les estaba diciendo que hicimos un contrato verbal hasta las 5 p.m. y ya iban a ser las 6 p.m.. Él me empujó y otro me puso un lazo en el cuello”, afirmó.

Los videos del circuito cerrado de seguridad muestran cuando el hombre es arrastrado desde la zona interna de la vivienda hasta la piscina. Allí el agresor le pisa la cabeza y posteriormente lo empuja al agua. También registra cuando una mujer intenta apartar al atacante y otra persona auxilia al mayordomo.

“Me tumbaron y me cogieron a rastras hasta la piscina. Decía que me iban a ahogar y yo tenía la soga al cuello, no sé como al otro muchacho se le ablandó el corazón y me sacó (…) Me echaron a la piscina, me maltrataron, me amarraron”, agregó Cruz.

El adulto mayor dijo que presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que aunque consideró que fue un intento de homicidio el caso se recibió por el delito de lesiones personales.