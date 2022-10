Adulto mayor se las ingenió para robarle millonada a patrullera de la Policía

La Policía no se salva de los delincuentes y así quedó evidenciado en uno de los más recientes robos que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva.

Este caso involucra a un anciano, que se las ingenió usando un viejo truco para robar a una uniformada.

La policía de 24 años salía de una entidad bancaria del centro de la capital huilense, cuando fue víctima del robo por medio de una estafa. La mujer había retirado alrededor de 45 millones de pesos en efectivo, cuando de repente aparece un anciano cerca al Parque Santander.

El sujeto se le acercó para contarle todo emocionado, que supuestamente se había ganado la lotería, y que por favor lo acompañara a reclamar su premio. Le afirmó que si lo acompañaba le daría un porcentaje del dinero que reclamara.

La mujer no se opuso y cayó en la trampa de dicho anciano, aunque no se sabe si ella portaba el uniforme de la Policía, pero se suponía que no estaba prestando servicio por que trabajaba en la ciudad de Bogotá.

Ella accede a entregarle el dinero anticipado al abuelo, quien se marcha del lugar para hacer efectivo el premio, pero nunca más volvió.

Esta modalidad delictiva es frecuente en la zona de Neiva, donde se han presentado varios casos similares.