Hace pocos minutos, en el municipio del Líbano, al norte del Tolima, una polvorería ubicada sobre el kilómetro 1 produjo una fuerte explosión que hasta el momento, según información preliminar, deja 16 personas lesionadas, entre las cuales hay tres menores, uno de ellos al parecer fallecido.

Información suministrada a Alerta Tolima, La Cariñosa 1.420 AM, da cuenta que a esta hora se vive un caos en esta población norteña, donde hasta el vehículo de la emisora La Veterana ha servido de ambulancia para trasladar a los heridos al hospital Alfonso Jaramillo Salazar.

“Yo estaba pasando cerca de la polvorería cuando escuché un ruido muy fuerte, pero no me imaginé que algo tan grave iba a suceder. Después vi que la gente corría, otros gritaban, otros se quejaban, hasta que empezamos a ayudar a las personas que habían resultado afectadas. Alcancé a ver como dos o tres niños quemados y ahora aquí dicen que uno de ellos falleció. Esto es lamentable y no debería suceder en el pueblo. Pobre gente y pobres niños, fueron llevados para el hospital, pero había algunos que tenían quemaduras fuertes”, señaló Luis, uno de los pobladores.

Un menor de edad falleció, identificado como Brayan Steven Barrero Henao, de 17 años de edad. Los otros lesionados se encuentran en el centro asistencial y a esta hora están siendo atendidos por personal médico de turno, quienes hacen hasta lo imposible por mantenerlos con vida.

Extraoficialmente se conoció que algunos de los heridos podrían ser trasladados de urgencia hacia Ibagué o a un centro hospitalario que tenga un pabellón de quemados.

Esta tragedia se hubiera podido evitar, pues a pesar de todas las recomendaciones con la pólvora, la comunidad continuaba comercializando artefactos pirotécnicos.

Al parecer, según informaciones, los dueños de esta polvorería serían los mismos propietarios de un lugar similar que explotó hace algún tiempo en esta misma población.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las demás personas afectadas en esta tragedia.