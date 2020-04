Alcalde de Chipaque donará todo su salario para atender emergencia por coronavirus

El alcalde del municipio de Chipaque (Cundinamarca), Camilo Pardo, aseguró que va a donar la totalidad de su salario para comprar alimentos y enseres a familias vulnerables de esa localidad, en el marco de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19.

Aunque no hay contagiados en ese municipio, Pardo aseguró que es necesario ayudar a personas que no han podido trabajar con regularidad, debido al confinamiento obligatorio en todo el país, por lo que decidió no aceptar su pago.

Lea también: Icbf a Claudia López: Gobierno ha atendido más de 9.000 menores migrantes en Bogotá

"Como alcalde del municipio de Chipaque donaré el 100% de mi salario para comprar mercados para las familias menos protegidas, en donde hayan niños muy pequeñitos que no tengan con qué sobrevivir", dijo.

"Pero serán casos muy excepcionales, donde nosotros hagamos una visita y miremos que la gente realmente los necesita. Esto nos obliga a trabajar mucho más fuerte, a redoblar esfuerzos", añadió.

Pardo también agregó que "quiero decirles que acabamos con el pago de 'Familias en Acción' y también vamos acabando con el pago del adulto mayor en el municipio", para mitigar el impacto de la llegada del coronavirus al país.

La decisión del funcionario se dio luego de conocerse que más de la mitad de contagiados del Covid-19 están en la Región Central, integrada por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta y Boyacá.

Lea acá: Con trapos rojos, familias del centro de Bogotá piden ayuda humanitaria durante la cuarentena

Ante esta situación, hay alerta entre las autoridades regionales debido al alto número de contagios que se han dado allí, que actualmente representan alrededor del 56% de los casos totales que han podido ser confirmados en Colombia.

Cundinamarca y sus municipios fueron una de las primeras regiones que inició con el aislamiento obligatorio, tras conocerse del aumento de casos de esa enfermedad en el país.