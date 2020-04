Alcalde de Ibagué asegura que nunca violó la cuarentena

Una vez se anunció por parte de la Procuraduría General la apertura de una indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué por haber aparentemente violado el aislamiento social, Andrés Fabian Hurtado se pronunció al respecto indicando que es respetuoso frente a las decisiones adoptadas por los entes de control.

El mandatario local, recalcó que lamentablemente, algunas personas se estarían ‘pegando’ de situaciones mínimas haciéndole daño a la ciudadanía, aclarando que realmente lo que había sucedido era una visita que se realizó al mandatario en medio una caracterización que se estaba desarrollando en el sector del Cañón del Combeima.

Además, explicó que lo que muchos han criticado era si se está cumpliendo o no con la cuarentena y no se tuvo en cuenta que él al igual que sus acompañantes, son servidores públicos y las restricciones del aislamiento no aplican para ellos.

“En la fotografía se puede observar que se trató de una visita, como pueden ver me encontraba con la directora de Cortolima, y con mis asesores de la alcaldía absolutamente todos son contratistas, asesores de la alcaldía” explicó el mandatario.

Además, aclaró que la fotografía donde aparece el concejal Brayan Escandón, fue una reunión distinta, en otro momento.

“Lo del concejal Brayan Escandón es otro momento, no tiene nada que ver con mi reunión, nosotros fuimos a consultarlo, no me demore mucho tiempo, estuvimos cerca de 7 minutos de la consulta y seguí por mi camino”.

Por último, el mandatario resaltó que algunas personas le han dado más importancia a una fotografía que a las acciones que se están haciendo desde la administración municipal frente a la atención a la emergencia sanitaria.

“De esto lo que han armado es una polémica, soy respetuoso, pero se le hace mucho daño a la ciudad nosotros trabajamos incansablemente hasta la madrugada y lo que ponen es esto y no ponen las otras fotos donde miles de alcaldes estamos en las mismas aquí lo importante es la pandemia…Han hilado bastante que raya con el irrespeto y con todo lo que hemos hecho nosotros”