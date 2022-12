Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, hizo controversiales y graves señalamientos hacia la contralora de la ciudad Margarita Murcia y también en contra de su esposo, Antonio Fajardo Rico.

En medio de una reunión con Asocapitales y en presencia del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, el alcalde de la capital del Tolima señaló que “las Contralorías se han convertido en empresas de extorsión y persecución política. No hay contralora en la ciudad de Ibagué, tenemos es contralor. El esposo de la contralora, atiende en el despacho, usurpa las funciones de la contralora”.

En su intervención, Hurtado señaló que Antonio Fajardo estaría tomando todo tipo de decisiones en el despacho de la contraloría municipal, insinuando incluso que el hombre interviene para favorecer procesos.

“Que miedo señor contralor cuando de manera pública denunciamos, uno dice que va a ocurrir de ahora en adelante, yo si le pido señor contralor que también tenga con nosotros esa comunicación directa”, agregó el alcalde.

Por su lado, el secretario de gobierno, Milton Restrepo, en declaraciones para el medio Ondas de Ibagué, respaldó las declaraciones del alcalde de Ibagué, indicando que es “muy grave cuando uno desnaturaliza la función de un ente de control, muy grave que se mande un mensaje y tenga que ser el alcalde quien salga a cuestionar la falta de garantías de un ente de control”.

Qué dice Margarita Murcia, contralora de Ibagué

A través de sus redes sociales, la contralora respondió a los señalamientos y los calificó de "injuriosos".

“Las manifestaciones que hiciera, además de ser irrespetuosas, injuriosas e ir en mi contra por ser mujer, me dejan en claro que le estoy cumpliendo a los ciudadanos de Ibagué. Hace mal un funcionario público al demostrar su desdén, atacando la institucionalidad de la ciudad. La ley no me prohíbe recibir la visita de mi familia en mi sitio de trabajo”, resaltó la funcionaria.

Entretanto, varios medios locales y nacionales han reportado los señalamientos de Hurtado y por ahora, se espera la reacción del orden nacional, teniendo en cuenta que los señalamientos fueron realizados en presencia del contralor general de la República.