Alcalde de Ibagué habría utilizado el estadio Murillo Toro para una fiesta familiar

Controversia ha generado en Ibagué la denuncia que se conoció sobre una supuesta fiesta privada que habría realizado el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, en el estadio Manuel Murillo Toro.



En sesión plenaria del Concejo Municipal, el cabildante Rubén Darío Correa de la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), denunció que el mandatario supuestamente utilizó el escenario deportivo para realizar un partido de fútbol y una reunión familiar en celebración del cumpleaños de uno de sus hijos.

Correa aseguró que recibió un mensaje que decía que en la tarde del 6 de marzo iba a “empezar un partido de fútbol de los amiguitos de un familiar de Andrés Fabián. Está Hurtado con toda su familia. Van a festejar. El camerino sur lleno de festones. Llegó la seguridad del Alcalde, me filmaron y me sacaron del estadio, me dijeron que es un evento privado y solo pueden estar los invitados”.



La misma denuncia indica que más de 50 personas habrían ingresado a la supuesta celebración y cerca de 40 vehículos, entre motos y carros particulares, fueron estacionados dentro del escenario deportivo.



“Le pedí públicamente al señor Alcalde que nos contara si esto es cierto, si hubo un evento entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde del sábado al que asistieron más de 50 personas; al que ingresaron 40 vehículos a la pista atlética o a la zona de traslado; donde hubo árbitros uniformados y sonido profesional al borde de la grama”, agregó.



En este sentido, el concejal propuso un debate de control político para que los secretarios de Gobierno, Salud y Movilidad, así como el gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) expliquen qué ocurrió en el lugar, qué uso se le dio a la infraestructura pública y si se cumplió con el Acuerdo Municipal que establece las tarifas y pólizas que se deben pagar para su arrendamiento.



“En Ibagué se volvió costumbre que no sabemos diferenciar entre lo público y lo privado. Se han invertido miles de millones de pesos para su intervención y después de dejarlo al nivel de competencias nacionales e internacionales, utilizarlo para hacer cosas privadas, para mí es corrupción”, puntualizó Correa.

Así mismo, 17 de los 19 concejales de la capital del Tolima aprobaron la proposición para el debate que finalmente se realizará el próximo 26 de marzo.



RCN Radio consultó sobre la denuncia en una rueda de prensa liderada por el alcalde Hurtado; sin embargo, la pregunta fue omitida.