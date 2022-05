Alcalde de Ibagué recurrirá a la tutela para tumbar suspensión impuesta por la Procuraduría

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, reveló que presentará una acción de tutela con el propósito de intentar tumbar la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación por presuntamente participar en política, en favor del candidato presidencial Federico Gutiérrez.



El mandatario dijo que aunque respeta las instituciones, no está de acuerdo con la determinación de la Procuraduría, al considerar que se violó el debido proceso y no se le respetó su derecho a la legítima defensa.

Según Hurtado, el Ministerio Público le impuso esta sanción sin legalizar las pruebas del caso y sin validarle el poder a su abogado, razón por la que considera que hay irregularidades que debe revisar un juez de la República.



“El 14 de marzo estuvimos notificados de la apertura de una investigación disciplinaria, para la cual la Procuraduría decretó diez pruebas y otorgué poder a mi defensor, de esa pruebas solo había decretado una a la fecha de la suspensión y no se le validó el poder a mi abogado, es decir que se me han violado todos los derechos a la defensa”, expresó el mandatario.



El alcalde afirmó que en ningún momento ha participado en política y que las frases que utilizó, como “yo me identi…Fico”, las cuales la Procuraduría relacionó con las oraciones de campaña de Federico Gutiérrez, han sido malinterpretadas por la ciudadanía.



“Cada uno es responsable de lo que dice y cómo actúa, pero yo no soy responsable de como interpreten los demás. Aquí es donde está el derecho a nuestra defensa y a que cada uno puede interpretar como lo quiera decir. He sido respetuoso de la ley y las personas”, agregó Hurtado.

Vale recordar que la secretaria de Salud de Ibagué, Johana Ximena Aranda, fue designada como alcaldesa encargada de esta ciudad.