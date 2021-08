Alcalde de Ibagué se presenta ante Fiscalía por polémica en presunto uso indebido del estadio

Finalmente, resaltó que él y su equipo, y espera que toda la ciudadanía no se deje influenciar por aquellos que no quieren el progreso de la capital del Tolima.

“Vamos a construir lo que todos nos merecemos, no podemos dejar distraernos con los ataques. A lo largo de los más de 20 años de carrera, me he dedicado a trabajar sin descanso por los ibaguereños y tolimenses, para mejorar su calidad de vida, acabando con esos 'elefantes blancos' y promesas incumplidas”.