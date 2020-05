Alcalde de Neiva sigue buscando alternativas para reabrir bares y restaurantes

Luego del ‘jalón’ de orejas de la ministra del Interior, Alicia Arango, a los mandatarios que han expedido decretos o expresado su intención de reabrir establecimientos como bares y discotecas, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, dijo que respeta las determinaciones del Gobierno Nacional y que seguirá buscan alternativas para reactivar este sector de la economía.

Cabe recordar lo que la ministra Arango afirmó sobre el tema: “Les quiero decir a los alcaldes en donde se está dinamizando su economía municipal que, por favor, no se pueden abrir bares, no se pueden abrir sitios de entretenimiento, ni casinos, ni terminales de juegos. Hemos tenido problemas en dos o tres municipios porque ha habido confusión y han abierto algunos bares o sitios de entretenimiento y eso no se puede hacer”.

Pese a que en Neiva no se expidieron actos administrativos reglamentando la apertura de estos establecimientos, el mandatario de la capital del Huila expresó la posibilidad de que a partir de junio entraran nuevamente en operación.

Ante el llamado, Muñoz dijo que respeta las determinaciones del Gobierno Nacional; sin embargo, dio a conocer que sigue buscando alternativas para abrir gradualmente los bares y restaurantes en la ciudad, ya que las familias que dependen de estos sectores están pasando necesidades.

“El aislamiento preventivo, que ya superó los dos meses, tiene a muchas familias pasando enormes dificultades. Hemos entablado un diálogo con los diferentes sectores buscando una reactivación gradual en la economía, el de restaurantes y bares es uno de ellos y estamos buscando formulas para una reactivación gradual, inteligente y responsable”, expresó el alcalde.

"El Gobierno Nacional nos ha dado unas directrices y nosotros somos respetuosos de la Ley, sus determinaciones, eso debe quedar claro. Sin embargo, no está mal decir que desde ya estamos buscando soluciones viables porque los neivanos necesitan ingresos y nosotros evitar una emergencia mayor que nos lleve a perder vidas por culpa del hambre”.

Su idea es crear un modelo de reactivación económica que incluso se pueda replicar en otras ciudades del país.



En la capital del Huila se habla de que al menos 1.500 personas, de 6.000 que dependen de estos sectores, puedan retornar a sus labores.