Alcalde en Tolima denuncia que no han reforzado su esquema de seguridad tras presunto atentado

Luego de dos meses de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego, el alcalde del municipio de Piedras (Tolima), Julio César Góngora, denunció que por ahora no se ha reforzado su esquema de protección con el fin de garantizar su seguridad.



Vale recordar que, a mediados de junio, cuando se encontraba en un restaurante al norte de Ibagué, el mandatario fue abordado por sujetos armados y en medio de un cruce de disparos resultó herido.

En su momento, la Policía Metropolitana de Ibagué informó que se trató de un intento de hurto; sin embargo, el alcalde no descarta un atentado, por lo que considera necesario reforzar sus medidas de seguridad. Por este caso fue capturada una persona.



“No he logrado que me fortalezcan el esquema de seguridad. Lo he solicitado, pero hasta el momento sigo con una unidad de apoyo, la que me brindaron desde que inicié como alcalde en el año 2020. Dicen que están haciendo un estudio de seguridad y de lo que arroje ese estudio, ahí me definen. Ha pasado el tiempo y nada”, expresó Góngora.



Dio a conocer que, mientras tanto, se ha visto en la necesidad de tomar medidas propias para el desarrollo de actividades laborales y personales. Por ejemplo, el cambio de horarios y de vehículos.



“Me toca pensar cómo me cuido yo mismo, cambiar de vehículos, horarios y mirar cómo cuido la vida porque la seguridad en Colombia ahora está muy complicada. Eso fue un caso que conmovió al país entero. Eso casi perdemos la vida y como no nos pasó nada, afortunadamente y gracias a Dios, entonces todo lo dejaron ahí en investigación”, agregó.

El alcalde de Piedras puntualizó que espera una pronta solución a su denuncia.