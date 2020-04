Alcaldía de Soacha advierte que tiene recursos hasta mayo para atender emergencia

El Alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Saldarriaga, anunció que si se decreta una nueva extensión de la cuarentena nacional, esa población no tiene como afrontar económicamente las ayudas para las familias más afectadas.

De acuerdo con el funcionario, “yo creo que hasta mayo, más allá difícilmente vamos a poder. Ya hemos gastado el PAE del año para ayudarle a la gente a que tenga comida y no es un ejercicio fácil, pero solo hasta finales de ese mes podríamos".

En ese mismo sentido, aseguró que "no tenemos los ingresos (...) estoy revisando nuestro Plan de Desarrollo y lo tenemos ya desfinanciado, no puedo seguir llevando la carga, cuando el Gobierno Nacional no nos voltea ni a mirar”.

El alcalde de Soacha manifestó que “estamos acabando los pocos recursos que tenemos para poder comprar los mercados. Hoy estamos repartiendo 11 mil y la otra semana 150 mil, pero la gente se empieza a desesperar porque no hay trabajo (...) hemos repartido además puerta a puerta 25 mil mercados, pero no tenemos la plata para la logística, porque la logística somos nosotros y estamos haciendo todos los esfuerzos”.

Saldarriaga indicó que las autoridades a la fecha han impuesto 1.221 comparendos por incumplimiento de las normas en esa población, además de la incautación de 184 armas blancas y 33 capturas de personas por otros delitos.

En materia de movilidad, se impusieron 312 comparendos, con un saldo de 266 vehículos y 57 motos inmovilizados.

El alcalde de Soacha destacó que aunque la mayoría de los ciudadanos han cumplido las medidas preventivas por la contingencia del coronavirus, los operativos se harán con mayor rigurosidad por parte de la Secretaría de Gobierno y la fuerza pública, para persuadir a los infractores.

"Gracias a todos los que se han acogido a las medidas de 'pico y cédula' y 'pico y género'. Gracias a ustedes hoy el contagio en nuestra ciudad es menor. Recuerden que los horarios de estás medidas son de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. hombres y de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. las mujeres", señaló.

Cabe mencionar que desde este viernes 17 de abril a partir de las 4:00 p.m y hasta el día lunes 21 de abril a las 4:00 a.m., habrá toque de queda general en todo el municipio, con excepción de las droguerías que podrán seguir funcionando.

Por su parte, la Policía de Soacha hizo un llamado a los ciudadanos para que cumplan la cuarentena en sus hogares, sin esperar que los uniformados estén "detrás de ellos".