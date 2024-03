En el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, ubicado en el oriente del departamento, cerca de 15,000 personas llevan casi tres meses sufriendo la falta de un suministro constante y seguro de agua potable. La crítica situación ha sido exacerbada, según denuncias de los ciudadanos, tras la venta y posterior privatización de la empresa de servicios públicos por parte de la administración anterior, un hecho confirmado por Francia Quevedo, líder comunitaria de la zona.

Quevedo expresó que, "nosotros estamos en este momento, pues sin un servicio de agua potable, esto se debe a que la empresa servicios públicos fue entregado a un particular y fue privatizada, y desafortunadamente la firma que está administrando el agua municipio no lo ha hecho de la mejor manera y pues no tenemos agua todo el tiempo ni presión y el agua llega a los primeros pisos unos días y otros días no lo que ha generado que la Semana, sólo tengamos dos días de servicio".

Le puede interesar: Contraloría cita a Cancillería y Thomas Greg para hablar sobre licitación de pasaportes

La escasez de agua, que ha llevado a los residentes a una situación desesperada, parece haberse agravado debido a un intenso período de sequía que afecta a la región desde noviembre, reduciendo significativamente el caudal del río que abastece a la planta de tratamiento local. Andrés Felipe Cajas, gerente de Prolattan, la empresa encargada del acueducto en Cáqueza, explicó a RCN Radio las razones detrás de esta emergencia hídrica y mencionó la manifestación reciente de usuarios afectados por esta crisis.

RCN Radio habló con Andrés Felipe Cajas, gerente de Prolattan, la empresa de acueducto de este municipio, quien indicó que, "tuvimos una manifestación el día de ayer por parte de algunos usuarios porque el municipio de Cáqueza, Cundinamarca se ha visto afectado por fuertemente por el verano intenso que transcurre del mes de noviembre y que trajo consigo, pues la disminución del caudal, el río del cual nosotros nos abastecemos acá en la planta de tratamiento del municipio".

Lea también: Día de la mujer: los problemas que aún las siguen afectando en pleno siglo XXI

Según Cajas, la solución a largo plazo para esta situación sería la construcción de un nuevo acueducto, proyecto que, afirma, ya fue aprobado por la anterior administración municipal. Sin embargo, no se mencionaron plazos específicos para el inicio o conclusión de las obras, dejando a la población en incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el suministro regular de agua potable.

Esta situación no solo afecta la vida diaria de los habitantes de Cáqueza sino que también plantea serias preocupaciones sobre la salud pública y el bienestar en la región, especialmente en un contexto donde el acceso al agua potable es fundamental para prevenir enfermedades y mantener una calidad de vida adecuada. La crisis en Cáqueza subraya la importancia de una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, así como la necesidad de revisar y evaluar las decisiones de privatizar servicios públicos esenciales.