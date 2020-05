Alerta Naranja para diez municipios del Huila por incendios

Poblaciones especialmente ubicadas en el norte de la geografía huilense como Yaguará, Villavieja, Teruel, Tello, Rivera, Palermo, Campoalegre, Baraya, Aipe y Neiva, son las que se encuentran en Alerta Naranja por incendios de cobertura vegetal, de acuerdo al último reporte entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, el cuál ya fue socializado en la región para que se inicien desde las administraciones locales, las acciones necesarias.

Frente a esta situación la jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, Isabel Hernández Ávila, sostuvo que se trata de la recta final de la primera temporada de lluvias y el preámbulo de lo que será la segunda temporada seca del año en la región.

“Actualmente estamos terminando una temporada en la que ha llovido menos de los promedios normales a esta época, los niveles de lluvias del centro del departamento hacia el norte han sido muy bajos, las temperaturas en cambio son altas y acompañadas de fuertes vientos, situación que genera alerta de incendios”, dijo la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Asimismo la funcionaria agregó que julio, agosto y septiembre serán meses de tiempo seco en el Huila, lo que representa disminución de las lluvias, problemas de incendios y desabastecimiento de agua en varios municipios.

“En ese sentido pedimos a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres estar alertas y atentos por este tipo de emergencias. A la comunidad no hacer quemas para temas agrícolas, no encender fogatas cerca de pastos secos, y de hacerlo verificar que queden apagadas. A los conductores pedirles no lanzar las colillas de cigarrillos encendidas en la vía”, puntualizó Hernández Ávila.

Hasta el momento Neiva, Yaguará y Palermo han venido reportando incendios forestales que han sido controlados por los organismos de socorro.