Alerta por mensajes alusivos a las Farc en el Líbano, Tolima

La aparición de grafitis y mensajes alusivos a las disidencias de las Farc encendieron las alarmas entre los pobladores del corregimiento Santa Teresa, jurisdicción de El Líbano, al norte del Tolima, en un hecho que se dio en las últimas horas.



"Amanecieron escritos en unas paredes con una letra y ortografía supremamente mala, lo que nos da por pensar que son personas que quieren generar intranquilidad en la comunidad. No vemos credibilidad en absolutamente nada", explicó Jesús Antonio Giraldo, alcalde de El Líbano.

Ante las circunstancias, mientras se hace el seguimiento pertinente por parte de las autoridades, se movilizaron varias unidades de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los pobladores de este territorio.



"El Ejército estuvo patrullando permanentemente, pero esa acción no se le atribuye a nadie, sobre todo por la tranquilidad que se ha vivido últimamente en el corregimiento, confirmado por los propios presidentes de junta, quienes no han visto nada. Esto da a entender que son personas que quieren afectar la tranquilidad de la comunidad", manifestó Giraldo.



Entre tanto, este caso lo conocieron las autoridades departamentales, pues anunciaron generar la alerta pertinente, ya que tras el último consejo de seguridad en la zona norte del departamento, se estableció que en este territorio no se tiene registro de grupos armados.

"Se investiga la estructura del grafiti. Tenemos entendido que cuando cuando se dan este tipo de actos se analiza la tipología y la grafología de quien lo hace, las horas y demás detalles, para determinar si se puede atribuir a un grupo o se trata de una persona generando pánico", enfatizó Juan Pablo García Poveda, secretario del Interior del Tolima encargado.



Aun así, el asunto no deja de inquietar a los tolimenses, pues recientemente se han conocido múltiples panfletos intimidatorios en la región que supuestamente se atribuyen grupos alzados en armas, los cuales han sido desmentidos por las autoridades pertinentes.