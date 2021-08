El rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá (Boyacá),Pedro Niño, informó que, hasta el momento, 18 estudiantes de grado sexto presentan síntomas de intoxicación como vómito y mareo, al parecer luego de consumir la ración industrializada entregada por el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Los menores están siendo atendidos en el centro de salud del municipio mientras se esperan los resultados de la Secretaría de Salud, los cuales determinarán si el malestar de los afectados proviene de dichos alimentos.

Al momento de conocerse los casos, inmediatamente se suspendió la entrega de los alimentos a los demás estudiantes.

Lea además: Mujer fue brutalmente golpeada por robarle su bolso en Cundinamarca

RCN Radio pudo conocer, a través de una denuncia hecha por la comunidad, que los lácteos que están siendo suministrados, no solo en este colegio, sino en las demás instituciones educativas no estarían manteniéndose refrigerados, y que hay inconformismo en varios municipios por la entrega de la ración de esta manera y no en sitio o para preparar en casa como se estaba realizando durante la pandemia.

Durante esta semana y luego de conocerse, por parte del Ministerio de Educación Nacional, la directriz mediante la cual debido al regreso gradual de los estudiantes a la presencialidad.

“El Programa de Alimentación Escolar solo debe ser suministrado en el establecimiento público, como regla general” , dada a conocer por Juan Carlos Martínez Martí, director general de la Unidad Administrativa Especial ‘Alimentos para Aprender’, se inició el proceso de entrega de ración industrializada que no ha sido bien recibida por padres de familia ni estudiantes.

A lo sucedido en Viracachá, también se suma la denuncia de los padres de familia de la Institución Educativa Gustavo Romero Hernández del municipio de Tibaná, quienes indicaron a través de redes sociales que las raciones entregadas como yogurt y frutas estaban en mal estado.

Lea también Mejoramiento de vías ayuda a agricultores del Caquetá

Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Boyacá emitió un comunicado en el que indicó que, en atención a las disposiciones establecidas en la Resolución 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Directiva No. 05 de 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional y la Directiva No. 012 de 25 de junio de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, es deber de la entidad territorial dar continuidad al proceso de retorno a la presencialidad de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de Boyacá.

Conforme a lo anterior, mediante la circular 009 de 2021, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (en adelante UAPA) brindó orientaciones para la prestación del servicio del programa de alimentación escolar (PAE) en el marco del retorno a la presencialidad escolar.

En la mencionada circular se indicó que se debía dar inicio a la entrega del complemento alimentario de acuerdo con las modalidades de ración contempladas en la Resolución 29452 de 2017, (Lineamientos técnico administrativos del PAE- MEN), es decir, mediante el complemento preparado en sitio o la Ración industrializada.

A su vez, la UAPA, dispuso: “no se debe hacer entrega de PAE en Casa, con base en la Resolución 0007 de 2020, existiendo presencialidad en las instituciones educativas. Únicamente en caso de ser aprobado en el orden nacional para situaciones excepcionales, con base en la normatividad mencionada, se podrá continuar con el aprendizaje en casa y consecuentemente con PAE en Casa”.