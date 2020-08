El incremento en la temperatura que se ha registrado en las últimas semanas en Ibagué, ha generado afectaciones en ríos y quebradas de los que depende el suministro de agua para poblaciones de la zona urbana y de la zona rural.



La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de la capital del Tolima informó que en el corregimiento de Carmen de Bulira ya se presenta desabastecimiento del líquido, debido a que el caudal de la quebrada Gualandayes disminuyó de forma significativa.

Las fallas en el servicio afectaron a cerca de 100 viviendas de la zona en las que residen aproximadamente 400 personas. Por este motivo fue necesario realizar abastecimiento con los carrotanques del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio.

“Hubo necesidad de apoyar con carrotanques para que las personas tuvieran la forma de abastecerse porque no hay agua. Fuimos hasta la quebrada en la que se hace la captación y efectivamente está en muy poco nivel, no hay la posibilidad de abastecer el acueducto”, expresó César Gutiérrez, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.



El funcionario explicó que son varios los afluentes que han tenido variaciones a causa del calor, por lo que se hace monitoreo especial para evitar desabastecimiento en otras zonas del municipio.



“Hay una merma significativa por las altas temperaturas, eso producto de que en las partes altas no hay una buena protección y cobertura, entonces eso nos facilita que las aguas se mermen”, agregó Gutiérrez.

La dependencia informó que en la última semana ha aumentado tres grados la temperatura en Ibagué, alcanzando los 31 grados centígrados.



También hizo un llamado a la comunidad a hacer uso racional del agua, evite realizar quemas agrícolas y use elementos de protección al exponerse a la luz directa del sol.