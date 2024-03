Óscar Alexander Berbeo, actual secretario General de la Alcaldía de Ibagué, fue centro de atención tras ser mencionado nuevamente en el proceso que adelanta la Fiscalía en contra de Jorge Alexander Pérez, conocido como ‘El Chatarrero’, considerado como uno de los cerebros en el desfalco de los Juegos Nacionales en el 2015.

Berbeo en diálogo con RCN Radio confirmó que tuvo una relación comercial con ‘El Chatarrero’, quien al parecer le quedó debiendo una cuantiosa suma de dinero producto de la venta de equipos de construcción, lo cual afectó su patrimonio y empresa.

“Desde el 2006 venía impulsando mi empresa de la industria de la construcción con la que le vendí unos equipos para que produjera mezclas dentro de su obra e hiciera concreto. El señor no me pagó los equipos, me hizo dos o tres abonos. Eso me generó una catástrofe financiera en la que todavía estoy”, dijo el funcionario.

Así mismo, Berbeo manifestó que está listo para atender cualquier situación como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pues aseguró que nunca ha sido requerido ni procesado en su trayectoria como empresario y funcionario público.

“En mi carrera privada como comerciante en la industria de la construcción, se me presentó un cliente indeseable que no sabía los alcances que tenía el señor y todo lo que se supo de él, fue posterior a la celebración de mi negocio. Por eso cada vez que a él lo citan a una audiencia sale mi nombre, porque él tuvo esa relación comercial conmigo entre particulares”, sostuvo el secretario General de la Alcaldía de Ibagué.

De momento, la Administración Municipal ni la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a la situación.

“Estoy en plena libertad y con toda la tranquilidad de que no son ciertas esas versiones mediáticas, pueden verificarlo con la Fiscalía, solo han querido hacerme daño y a pesar de ser una víctima del señor, me están revictimizando cada vez que al él le toca pasar por una audiencia”, manifestó el funcionario.

Finalmente, Berbeo aseveró que, ‘El Chatarrero’ presuntamente ha tratado de sobornarlo para que cambie su versión de los hechos ante la Fiscalía.