Amenazan con quemar vivo a paciente con COVID-19 en Honda, Tolima

Un grave caso de intolerancia se registró en el municipio de Honda, en el norte del Tolima, donde un paciente con COVID-19 fue amenazado con ser linchado, asesinado o quemado, por ser portador de la enfermedad.



El alcalde de Honda, Richar Fabián Cardozo, dijo que con preocupación conoció que el paciente de 26 años estuvo hospitalizado en el hospital San Juan de Dios y al ser dado de alta fue trasladado a su lugar de residencia, donde fue rechazado por la comunidad del sector.

Advirtió el mandatario que el hombre, quien actualmente atraviesa una difícil situación económica y familiar, fue víctima de intimidaciones al llegar al sitio en donde pasaría los días mientras supera el virus.



“No es justo que en dos sectores le hayan faltado al respeto y que hayan amenazado hasta de muerte a esta persona que está atravesando una situación muy difícil. Además de sobrellevar la carga de ser portador, que haya sido sometido a estos comportamientos no son los que uno espera. Lo amenazaron de muerte, que lo iban a quemar, que lo iban a linchar”, expresó Cardozo.



Ante esta situación, la Administración Municipal está brindando atención y acompañamiento al paciente, quien permanecerá aislado hasta que se realice una nueva prueba que confirme que ya superó la COVID-19.



El alcalde condenó el comportamiento de la comunidad e hizo un llamado a la tolerancia, con el propósito de que ese tipo de hechos no se repitan.



“¿Qué va a pasar cuando otra persona salga positiva? ¿Vamos a salir a lo mismo, a quererlo lincharlo o a pegarle? Ese no puede ser nuestro comportamiento. Hago el llamado muy respetuoso a la solidaridad por un ser humano que tiene los mismos derechos que tenemos todos”.

Denunció que en la atención del afectado también fueron agredidos con piedras y palos integrantes del cuerpo médico y funcionarios de la Secretaría de Salud.



A la fecha el Ministerio de Salud ha confirmado nueve casos de coronavirus en esta localidad del norte del tolimense.