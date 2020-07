Amplían toque de queda en Ibagué por mal comportamiento

Con la expedición de un nuevo decreto, la Alcaldía de Ibagué modificó el toque de queda en la ciudad para lo que resta del aislamiento preventivo obligatorio. En este sentido, la restricción será de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana del día siguiente, hasta el próximo primero de agosto.



Pese a que hace menos de una semana se informó que esta medida iniciaría a la medianoche y se extendería hasta las 5:00 de la mañana, su horario se amplió debido a que la comunidad no está acatando las prohibiciones con las que se busca reducir el riesgo de contagio de la COVID-19.

El acto administrativo decreta “el toque de queda en la ciudad de Ibagué, comprendiendo tanto el área urbana como el área rural, prohibiendo la libre circulación de todos sus habitantes, cada día desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, en los días comprendidos a partir del 21 de julio hasta el primero de agosto de 2020”.



Carlos Andrés Portela, secretario de Gobierno de la capital del Tolima, dijo que es preocupante que la ciudadanía no esté adoptando las disposiciones de la Administración y siga saliendo a las calles en horarios no permitidos, y en muchos casos, haciendo uso inadecuado de los elementos de protección.



“Estamos supremamente preocupados porque este fin de semana con puente festivo se duplicaron los comparendos interpuestos por la Policía Metropolitana, en comparación con el último puente festivo que hubo (…) el comportamiento de los ciudadanos no fue el mejor”, señaló Portela.

Durante el puente festivo del 20 de julio se impusieron más de 420 infracciones a personas que incumplieron el toque de queda o la ley seca.



El funcionario aseguró que se seguirá insistiendo con las acciones que buscan disminuir la propagación del virus que ya deja 515 casos confirmados en el municipio.