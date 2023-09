Analizan amenazas e intimidaciones a candidatos a alcaldías en siete municipios del Tolima

Entes de seguridad en el Tolima realizan un seguimiento e investigan las amenazas que han recibido diversos candidatos a cargos de elección popular en esta región en los últimos días. Este es un fenómeno que principalmente se ha logrado identificar en la zona norte y sur del departamento.

Para ello las autoridades avanzan en la consolidación de la información que ha conocido la Fiscalía, así como lo expuesto por los partidos políticos a los que están adscritos los afectados.

"Tenemos un estimado de unos siete candidatos a las alcaldías y un registro de algunos candidatos a los concejos municipales con amenazas y, de igual manera, como empiezan a intimidar incluso a medios de comunicación, pero también estamos haciendo las investigaciones", dijo Javier Triana, secretario del Interior del Tolima.

Las autoridades han advertido que las amenazas e intimidaciones se han presentado de diferente forma. Se han generado a través de redes sociales y con notas escritas o panfletos, así como con razones o rumores.

"Les dicen a los candidatos que no desarrollen sus actividades en ciertos sitios, que no pueden apoyar a candidatos que ya hayan estado desarrollando su quehacer político en determinada zona o que no vayan a ciertos territorios. Tenemos incidencia en Honda, Ortega, Alpujarra, también panfletos generales en Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco y algunos casos en Ibagué", agregó Triana.

Asimismo, se ha advertido que para poder poner en marcha la ruta de protección a líderes y candidatos, es de vital importancia que estos interpongan las denuncias formales ante la Fiscalía.

La próxima semana se tiene programado en el Tolima un comité de garantías electorales, con la participación de la fuerza pública, para dar trámite a las denuncias y analizar las situaciones de riesgo que presentan los candidatos a las elecciones regionales en este departamento.