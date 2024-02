El próximo lunes 26 de febrero inicia la regulación sectorizada del servicio de agua en Ibagué. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) anunció que adoptará esta medida con el fin de garantizar el suministro toda la ciudad en medio de la temporada de calor por el fenómeno de El Niño.



Teniendo en cuenta que las altas temperaturas y la ausencia de lluvias han disminuido los niveles de las fuentes hídricas que abastecen la ciudad, algunos sectores se han visto afectados. Según la compañía, esta disposición es una alternativa para dar continuidad al suministro.



Para ello se establecieron unos horarios, por comunas, en los que habrá servicio con normalidad y otros en los que habrá variación o bajas presiones.

“La idea es que esto se haga todos los días, de lunes a lunes, respetando los horarios establecidos y garantizando la prestación del servicio para todos los ibaguereños durante esta eventualidad del Fenómeno de El Niño que nos afecta a nivel nacional”, señaló Erika Palma, gerente del IBAL.



La empresa informó que los horarios establecidos son:

Distrito 1



Servicio normal: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bajas presiones: 3:00 p.m. a 6:00 a.m.



Barrios: 20 de Julio, 7 de Agosto, Alaska, Alaskita, Ancón, Augusto E. Medina, Irazú, La Pola parte alta, Belén, Villa Margarita, Villa de los Alpes, Ancón parte baja, Belencito, Conjunto Residencial Torres de Líbano, Conjunto Residencial Fontenova, Conjunto Residencial El Oasis, El Libertador, La Coqueta parte alta, Urbanización La Quinta, La Pola, La Vega, Los Pinos, La Pola sector Los Tanques, La Sofía, Moctezuma, Paraíso, Multifamiliares La Aurora, San Diego, Santa Bárbara, Terrazas de Santa Bárbara, Santa Cruz, Urbanización La Aurora, Colegio Americano, Colegio Tolimense, Villa Adriana y La Trinidad.



Distrito 2



Servicio normal: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bajas presiones: 3:00 p.m. a 6:00 a.m.



Barrios: Ancón, Malabar, Colegio María Inmaculada, Cerro Pan de Azúcar, Pueblo Nuevo, Conservatorio de Música, Sexta Brigada, Pablo Sexto, Clínica Tolima, Calambeo, San Jorge, Clínica Minerva, Interlaken, Urbanización Himalaya, Conjunto Cerrado Fénix, Colegio INEM, Alcaldía de Ibagué, Conjunto Cerrado Flamingo, Centenario, Colegio Germán Pardo, Hacienda Calambeo, Centro, Ancón Tesorito, Panóptico, Santa Lucia de Navarra, San Felipe de Calambeo y Baltazar.



Distrito 3



Servicio normal: 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bajas presiones: 3:00 p.m. a 5:00 a.m.



Barrios: Kennedy, Santofimio, Eduardo Santos, Venecia, Villa Rosita, El Danubio, La Pradera, Brisas del Combeima, Avenida, San José, Villa Leidy, Industrial Sur, La Primavera, Los Guaduales, Terrazas del Tejar, Villa Claudia, Villa Yuli, La Libertad, Terminal, Vizcaya, Rosa Badillo, La Gaitana, Estación, Urbanización Villa Luces, Divino Niño, Independiente, San Pedro Alejandrino, El Arado, Ricaurte parte alta, Carlos Lleras, Murillo Toro, Yuldaima, Colinas de Asprovi, Matallana, La Reforma, Praderas del Sur, Galarza, Las Ferias, Fábrica de Licores del Tolima, Combeima, Galán, Las Vegas, Cerro Gordo, Los Nogales y Santofimio.



Distrito 4



Servicio normal: 5:00 a.m. a 1:00 pm

Bajas presiones: 1:00 pm. a 5:00 a.m.



Barrios: Caracolí, Restrepo,Clínica Medicádiz, Alfonso López, San Carlos, Las Acacias, Antonio Nariño, San Simón, Villa Teresa, Belarcázar, Torre los Periodistas, Montealegre, Cádiz, Villa Ilusión, Carmenza Rocha, Calle 20 Av. Ferrocarril, Colegio Liceo Nacional, El Carmen, Hipódromo, Villa Vicentina, Fenalco, INEM, Viveros, Escuela Boyacá, La Esperanza, Colegio Normal Nacional, Colegio San Simón, La Granja, Colegio Santa Teresa y Los Cámbulos.



Distrito 5



Servicio normal: 5:00 a.m. a 1:00 pm

Bajas presiones: 1:00 pm. a 5:00 a.m.



Barrios: Villa Pinzón, América, Córdoba, Macarena, Independiente Cll. 2B, Sorrento, Montealegre, Hospital Federico Lleras, Gaitán parte alta, La Cartagena, Alto de la Cruz, Las Viudas, Laureles, Naciones Unidas, Gaitán parte baja, Las Brisas, El Triunfo, Nacional, Independiente, Jardines de Navarra, Macarena parte alta, Magisterio, El Cafetal, Arkalena, Bosques de Santa Helena, La Ceiba I, La Macarena parte baja, Urbanización Villa Arkadia, La Ceiba II, Villa del Río, Santander, San Simón parte baja, El Playón, El Bosque, Cafetal, Rodríguez Andrade, El Peñón, Gaitán, San Vicente de Paul, Primero Mayo, Balcones de Navarra, El Refugio Etapa II, Casa Club, Antonio Nariño, Pijao.

También Uribe Uribe, Viveros, San Fernando, Villa Marlén II, San Luis, La Castilla, La Macarena, Altos de Santa Helena, La Castellana, Los Mártires, Villa Marlén I, El Refugio, SENA, Cruz Roja, Piedra Pintada, Santa Helena, La Francia, Las Palmas, Departamental, Popular, Estadio, Vía Picaleña, Varsovia, Zona Industrial, Garzón, El Papayo, Universidad del Tolima, Piedra Pintada parte baja, Varsovia II, San Cayetano, Versalles, Varsovia l, Alto de la Cruz, Воуасá, Altamira, 12 de Octubre, Claret, Metaima I, Metaima II, Urbanización La Martinica y Santander Estadio.



Distrito 6



Servicio normal: 5:00 a.m. a 1:00 pm

Bajas presiones: 1:00 pm. a 5:00 a.m.



Barrios: Parque Deportivo, Germán Huertas, Macadamia I, Vía Aeropuerto Perales, Hacienda Piedra Pintada, Mi Tolima, Alfonso Uribe Badillo, Hacienda Villa Luz, Milenio I, Altos de Vasconia, El Jardín II, Milenio II, Andalucía, Jordán I etapa, Mirador de la Guabinal, Andalucía Real, Jordán II etapa, Mirolindo, Arkacarolina, Jordán III etapa, Multifamiliares El Jordán, Arkalucía, Jordán IV etapa, Niza Norte, Arkamónica, Jordán IX etapa, Nuevo Colombia, Arkaniza I, Jordán VI etapa, Nuevo Combeima, Arkaparaíso, Jordán VII etapa, Atolsure, Jordán VIII etapa, Onzaga, Arkacentro, La Campiña, Palermo, San Luis, La Sorbona, Palo de Agua, Bosques de Varsovia, Las Margaritas, Palo Grande, Buenaventura.

Las Orquídeas, Portal de la Virgen, Calarcá, Las Palmeras, Prados del Norte, Carandú, El Limonar, Rincón de Piedra Pintada, Carlos Pizarro, Los Arrayanes, San Antonio, Ciudad Luz, Los Ocobos, San Francisco, Ciudadela Simón Bolívar, Los Parrales, Condominio La Campiña, Los Remansos, San Luis Gonzaga, Conjunto cerrado Miraflores, Macadamia, Sector Porvenir, Conjunto Portal Las Acacias, Urbanización San Luis, Sintra Tolima, Cutucumay, Urbanización Vasconia, Tierra Linda, El Edén,.

Urbanización Martín Reyes, Tulio Varón, El Palmar, Urbanización Los Ríos, Urbanización Calatayud, El Poblado, Valparaíso, Urbanización Chicalá, El Tunal, Valparaíso I, Urbanización El Prado, Fuente de Los Rosales, Vasconia Reservado, Urbanización La Almería, Villa Café, Villa Marcela, Villas del Palmar, Villa Café II, Villa Yuli, Urbanización La Esmeralda, Villa Luz, Roberto Augusto Calderón y Santander Estadio.



Distrito 7



Servicio normal: 5:00 a.m. a 1:00 pm

Bajas presiones: 1:00 pm. a 5:00 a.m.



Barrios: Conjunto Fuente Real, Praderas del Norte, Urbanización Fuente del Salado, Villa Magdalena, Ceiba Norte, Ceibita, Urbanización Colinas del Norte, Alberto Lleras Camargo, Pacandé, Bosque de Alameda, Villa Clara, Urbanización San Pablo, Villa Martha, La Cabaña, Portales del Norte, Villa Zulai, Fuente Santa, Los Alpes, Urbanización Nazareth, Álamos, Urbanización Comfatolima, Villa Julieta, Santa Catalina I, Urbanización El Limón, Los Músicos, El País, Villa Emilia, San Luisú, Chicó-El Salado, Urbanización San Luis Gonzaga, Cantabria, Urbanización San Lucas I.

Praderas del Norte, San Lucas II, San Tropel, Montecarlo, Santa Ana, Urbanización Alameda, Villa Cindy, Santa Catalina, Urbanización San Sebastián, Modelia, La Floresta-El Salado, Villa Basilia, El Salado, Pedro Ignacio Villa, Marín, Palma del Río, Urbanización Santa Ana, Tierra Grata, Oviedo, Protecho-El Salado, Montecarlo-El Salado, Urbanización Diana Milady, Los Lagos, Montecarlo Il y Urbanización Tierra Firme.



Distrito 8



Servicio normal: 4:00 a.m. a 10:00 a.m.

Bajas presiones: 10:00 a.m. a 4:00 a.m.



Barrios: Picaleñita, Nuevo Horizonte, Vía Rovira, Alto del Combeima, Villa Marina, Rincón del Campestre, Club el Campestre, Bello Horizonte, San José de Aparco, Prados del Campestre, Club Campestre, Remansos La Tablita, Santa Rita, Ciudadela Comfenalco, Dulce Amanecer, Comfenalco, Altos del Combeima, Reservas del Campestre, Berlín y Urbanización Las Tablitas.



Distrito 9



Servicio normal: 4:00 a.m. a 10:00 a.m.

Bajas presiones: 10:00 a.m. a 4:00 a.m.



Barrios: Los Tunjos I, San Martín Picaleña, Picaleña Parte Alta, Estación Picaleña, Urbanización La Arboleda, Villa del Pilar, Los Tunjos II, Rincón de Las Américas, Sector Penitenciario, Las Américas, Portal de Los Tunjos, Portal del Campestre, Picaleña, Hacienda El Escobal, Villa del Pilar, La Honda, Sector Vía Buenos Aires, San Martín, Puente Blanco, Sector Vía Doima, Terrazas del Campestre, Portal del Campestre, Bosques de Varsovia, Los Tunjos y Hacienda La Miel.

Distrito 10



Servicio normal: 4:00 a.m. a 10:00 a.m.

Bajas presiones: 10:00 a.m. a 4:00 a.m.



Barrios: Prados II, Altos del Vergel, El Jardín, Arkambuco, Jardín Quinta Avenida, La Gaviota, Ibagué 2000, Prado 1, El Portal de Medina, Arkalá, San Gelato, Condominio Monte Verde, Arkalá II, Protecho B, Bosque Nativo, La Balsa, Topacio, Entre Ríos, El Encanto, Bosques del Vergel, Urbanización Girasol, Altos de San Francisco, Caminos del Vergel, Pedregal, Torres del Vergel, El Vergel, Villa del Sol, Villa Vanesa, Atolsure, Nuevo Armero, La Cima, Conjunto Estudio 69, Ambalá, Urbanización Villa Esperanza, Conjunto Plazas del Bosque, Urbanización La Esperanza, Musicalia.

Conjunto Residencial Plazas del Bosque, Rincón del Bosque, Los Gualandayes, Prado II, Tolima Grande, Terrazas de Ambalá, Los Ciruelos, Balcones del Vergel, El Bunde, Villa Patricia, Reservas del Bosque, Villa del Norte, Ciudad Blanca, Reservas del Pedregal, Las Orquídeas, Rincón de las Margaritas, Yuruparí, Torres del Bosque, Antares, Rincón del Vergel, Agua Marina, Jardín Santander, Portal del Bosque y Nueva Castilla.