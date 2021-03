Arriesgué mi vida al sacar a los detenidos: habla patrullero de estación de Soacha

El patrullero Harold Rincón, dijo que arriesgó su propia vida mientras ayudaba a sacar a los internos que estaban detenidos en la estación de Soacha el pasado cuatro de septiembre cuando se generó el incendio que acabó con la vida de ocho reclusos.

En medio del juicio disciplinario contra tres uniformados ante la Procuraduría, el patrullero relató que el día de los hechos se encontraba en un operativo, pero recibió el llamado de urgencia por parte de la subteniente Aleida del Pilar González.

“Cuando yo escuché por radio a la subcomandante de estación pidiendo apoyo, inmediatamente regresamos. Nos demoramos unos 30 segundos (…) cuando llegamos estaba saliendo humo de techo de la estación”, dijo.

El patrullero contó que cuando ingresó a la estación, el patrullero Jorge Suarez estaba inclinado hacia la celda con una manguera y le pidió las llaves y tomó la iniciativa de entrar a la estación para abrir la celda y sacar a los internos.

“Él (Jorge Suarez) saca las llaves de un bolsillo, me las da y tomé la iniciativa de ingresar. Todo el mundo gritaba que abrieran la puerta y empecé a arrastrarme para llegar a la reja, había mucho humo, mucho fuego, cuando cogí la reja me quemé una mano, había dos sabanas pegadas en los barrotes, me tocó patear la reja para abrirla”, recordó.

El patrullero aseguró que: “las sabanas pegadas a los barrotes impedían que la puerta de la celda se abriera rápido; también solo había un extintor en la estación de Policía".

Los internos sobrevivientes a los hechos han asegurado que en la reja de la celda no había sabanas colgadas.

Los uniformados que responden por los hechos fueron identificados como el teniente César Augusto Martínez Fernández, la subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz.