Arroceros del Tolima piden intervención del Gobierno por caída de precios del cereal

Preocupados se encuentran los productores de arroz en el departamento del Tolima, ante la caída de los precios del cereal que se ha registrado en las últimas semanas. Por esta razón, solicitan la intervención del Gobierno Nacional.



Gabriel Márquez, integrante de la junta directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) en el Tolima, dijo que las pérdidas económicas del sector son consecuencia de la afirmación de Dignidad Agropecuaria, acerca de una sobreproducción del grano.

En contexto: No hay dos millones de toneladas de arroz represadas: Gobierno.



Recordó que a mediados de enero, la organización divulgó que en el país había dos millones de toneladas de arroz de producción nacional listas para la venta, pero que no había compradores, lo que llevó a una disminución en los precios de comercialización.



“Eso fue una información falsa que dio Dignidad Agropecuaria, pero después salieron y la corrigieron (…) con ese anuncio irresponsable, la industria bajó el precio que estaba en 170.000 pesos y hoy está en 136.000, es una reducción de un poco más del 20%”, expresó Márquez.



Según el representante, Colombia inició el año 2021 con cerca de 104.000 toneladas del cereal en cáscara, equivalentes cerca de 800.000 toneladas de arroz blanco, cifra que no se compara con los dos millones anunciados.



“Esto ha generado una crisis a quienes ya tenían arroces, que ya habían hecho inversiones y ahora no tendrán el retorno de esa inversión. Quienes estaban pensando en continuar con su negocio ya la están viendo complicada”, agregó.

En otras noticias: Gobierno negociará la venta de ISA exclusivamente con Ecopetrol.



Ante este panorama, el sector pide al Gobierno Nacional que absorba los excedentes de cosecha y los saque del mercado.



“Hay un clamor de que el Estado comience a hacer una absorción por oferta y demanda de los excedentes de cosecha, en ese caso no se perjudica a la industria. En el momento que haya deficiencia, tratar de no recurrir a importaciones y sacarlo nuevamente al mercado”, puntualizó.