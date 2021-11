Así se evitarán los robos de buses intermunicipales en las vías de Cundinamarca

Luego de las reiteradas denuncias de los transportadores de servicio intermunicipal en Cundinamarca, por los masivos robos que se han registrado en este medio de transporte, la Policía Nacional aseguró que ya tiene identificados a varios delincuentes que pertenecen a un grupo delincuencial, que tienen afectados a los usuarios que habitualmente utilizan el corredor de la calle 80 y la vía Bogotá - Siberia y Bogotá - Cota.

Según el coronel Simón Eduardo Cornejo comandante de la Policía Sabana Norte, se ha dispuesto un grupo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para capturar a este grupo delincuencial.

“Con la fiscalía general hemos hecho una concentración de denuncias en un solo proceso investigativo y se entablo un canal de comunicación con las empresas que recorren esta ruta y se adoptaron medidas como la instalación de puntos de control en los lugares más afectados”, aseguró el coronel Cornejo.

Las autoridades aseguraron que, contarán con patrullas para realizar los recorridos con personal de inteligencia y trabajaran de manera coordinada con la Policía de Tránsito para contener estos delitos.

Cabe indicar que los conductores de transporte intermunicipal exigieron más seguridad en las vías del departamento, luego de que en las últimas horas dos conductores fueran víctimas de varios delincuentes que se suben a las busetas y con armas de fuego los despojan de sus pertenencias.

También hurtan a los pasajeros y arremeten contra los conductores; uno está herido en la cara por arma de fuego y por la misma razón otro chofer resultó herido en el hombro perdiendo la movilidad del brazo derecho.

“Fui víctima de robo, soy conductor de bus intermunicipal, tres sujetos a la altura de Uniabastos me pidieron que abriera la cabina y me quitaron el celular, la plata y al ver que el dinero no estaba completo me dispararon en el hombro", señaló.