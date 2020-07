Ataque contra lideresa afro en Cauca: lanzan granada contra vivienda en la que estaba

Desconocidos lanzaron una granada contra una vivienda en el municipio de El Patía, en el sur del departamento del Cauca, en la que pasaba la noche Janet Mosquera, una líder afro y exmujer Cafam.

La líder se encontraba con algunos familiares en el interior de la vivienda cuando fue lanzado el elemento. Los reportes indican que no hubo personas heridas, aunque sí algunos daños leves en la fachada de la casa y en un carro asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la líder.

“Yo me quede porque se me hizo tarde. A las 3 de la mañana nos sorprendió una explosión en la casa de mi hija; afortunadamente todos salimos ilesos y lo único que salió averiado fue el vehículo, la comunidad me rodeó y se comprobó que fue una granada”, aseguró la mujer.

El lanzamiento del explosivo se registró en el sector de El Juncal, una zona de cordillera en el municipio de El Patía.

Mosquera se encuentra en esa población adelantando talleres de capacitación, en el marco de la ejecución de un proyecto presidencial relacionado con temas de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley.

La líder también manifestó que hace aproximadamente unos ocho días, había recibido un mensaje de texto intimidatorio a su celular, en el que le expresaban que debía salir de El Patía.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para poder establecer quiénes están detrás del atentado.

De acuerdo a la información de organizaciones sociales en el departamento del Cauca, se han incrementado los hechos de violencia contra líderes y defensores de Derechos Humanos.

En lo corrido del año son 50 los homicidios de líderes en el departamento y en el tiempo de asilamiento han aumentado las acciones violentas y amenazas especialmente a través de panfletos firmados por grupos ilegales.