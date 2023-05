Atención viajeros: cierran la vía Bogotá-Girardot por accidente de un camión

Después del puente festivo, muchas personas aprovecharon los tres días de descanso para viajar a lugares cercanos a Bogotá.

Uno de los lugares preferidos por los capitalinos es Girardot, donde hay infinidad de planes para realizar con amigos y familia.

Sin embargo, esta vía para llegar a este municipio le ha sacado algunas 'canas' a muchos conductores por los trancones o algunos problemas que se presentan durante los viajes.

Le puede interesar: Se desvela el misterio del vapor en la vía Bogotá–Manizales: ¿Está relacionado al volcán?

Precisamente, hace algunas horas, la Via 40 Express, dijo que "por accidente de tractocamión que generó caída de poste de energía y cierre de la vía a la altura del km 39 en el sector de la Nariz del Diablo, se tienen habilitados pasos alternados por el túnel Sumapaz.", explicó un tuit de Via 40 Express.