Aumentan los casos de dengue en el Tolima

La Secretaría de Salud del Tolima reveló que en el trascurso del 2022 se ha presentado un incremento considerable en los contagios de dengue, en su mayoría en municipios que registran altas temperaturas.



La jefe de esta cartera, Martha Palacios, indicó que en todo el 2021 se reportaron 915 casos, mientras que en lo corrido del 2022 van cerca de 1.400, lo que representa un aumento importante.

Lea también: Capturan presuntos integrantes de la Red de Apoyo de las disidencias de las Farc en Huila y Tolima.



“Fueron 915 casos los que se diagnosticaron el año pasado y en el 2022 llevamos 1.400 casos. Recordemos que en el 2022 estuvimos en pandemia, en el 2021 empezaron a levantarse restricciones como el lavado de manos y el uso de tapabocas y esto ha incidido en las cifras. Hemos tenido un incremento”, expresó la funcionaria.



El análisis realizado por la dependencia muestra que los municipios que han reportado mayor número de contagios son Coello, Melgar, El Espinal, Chaparral y Natagaima.



“Hemos tenido ese aumento en diferentes municipios como por ejemplo Coello, El Espinal y algunos otros, pero nosotros continuamos haciéndole el seguimiento muy especial para tomar medidas importantes para la prevención de esta enfermedad”, agregó Palacios.



Teniendo en cuenta que las cifras van en crecimiento, la Secretaría de Salud ha pedido a la comunidad adoptar medidas que detengan la proliferación del mosquito transmisor, tales como evitar el almacenamiento de agua en inservibles como frascos y llantas, mantener el lavado constante de albercas con abundante agua y jabón, de ser necesario utilizar toldillo, e implementar otras recomendaciones.

Otras noticias: No podemos fallar, no podemos equivocarnos: Petro a sus ministros.



Pese a la variación en las estadísticas, las autoridades de salud en el departamento del Tolima no cuentan con reportes de personas fallecidas a causa de dengue, en lo corrido del año 2022.