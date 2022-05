Aumento en prácticas satánicas tiene rezando a la Iglesia Católica en Ibagué

De manera pública durante la Asamblea Sinodal que se cumplió este fin de semana en la capital del Tolima, monseñor Orlando Roa Barbosa, Arzobispo de Ibagué, advirtió que han incrementado las prácticas satánicas en la ciudad.



El prelado dijo que los párrocos de diferentes sectores del municipio le han informado sobre la constante de este tipo de casos, situación que ha generado preocupación.

Con el propósito de pedir protección para la comunidad católica, monseñor Roa Barbosa sugirió a los sacerdotes realizar durante tres domingos seguidos el exorcismo del Papa León XIII y también la denominada hora santa.



“Decían los sacerdotes que han visto en la ciudad y en Colombia, en estos días, muchas prácticas satánicas, eso me impactó y me dejó preocupado. Como Arzobispo sugiero que hagan en las parroquias el exorcismo de León XIII, con hora santa”, expresó el religioso.



Este ritual consiste en pedir públicamente y con autoridad, en nombre de Jesús, que una persona u objeto sea protegido contra asechanzas malignas. Este acto es reservado para obispos y sacerdotes.



“Pueden hacerlo durante tres domingos, hacerlo dentro de ocho días y dentro de quince días, ojalá con hora santa, este exorcismo de León XIII. Es una manera de espiritualizar un poco más nuestra vida y pedir protección ante las asechanzas del maligno que no descansa”, agregó durante el evento el vocero del catolicismo en Ibagué.

Expertos explican que este ritual comienza pidiendo la defensa de San Miguel en la lucha contra el mal. Los creyentes le dirigen oraciones para obtener protección, ya que este santo, según la iglesia católica, es la cabeza de la legión celestial de los buenos ángeles que lucha y destruye al dragón en el libro de Apocalipsis.