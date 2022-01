Producto de las denuncias que hicieron varias mujeres por la presunta realización de procedimientos estéticos ilegales en el centro de belleza Corpos Stetic de Ibagué, las autoridades decidieron cerrar temporalmente este establecimiento.



Una vez se conocieron las versiones de las pacientes que presuntamente mediante engaños se sometieron a tratamientos invasivos que les provocaron graves consecuencias en su salud, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud de la capital del Tolima adelantaron una visita de verificación que terminó en el sellamiento temporal del local.

Johana Aranda, secretaria de Salud, indicó que en el lugar se evidenció que el personal no se encuentra en el registro de profesionales prestadores de servicios de salud, entre ellos, el hombre que se encargaba de la realización de los procedimientos estéticos. Según las denunciantes, esta persona se hacía pasar por médico cirujano.



Además se encontró la presencia de plagas, el uso de medicamentos no autorizados, el incumplimiento del plan de gestión integral de residuos, entre otras inconsistencias.



“Había incumplimiento de métodos de esterilización para equipos e instrumental, también el incumplimiento de condiciones higiénicas y condiciones de asepsia, inexistencia de hojas de vida del personal que labora allí, y no cuenta con documentación requerida, ni protocolos, ni guías de procedimiento”, expresó Aranda.



La Policía Metropolitana de Ibagué informó que tras las denuncias realizadas por las presuntas víctimas, iniciaron las investigaciones para ubicar y judicializar al hombre que se encargó de las intervenciones estéticas. El implicado responde al nombre de Juan Pablo Montoya Yepes.



“Ya estamos realizando las actividades primarias, bajo la coordinación de la Fiscalía, para dar con el paradero y la plena identidad, y de esta manera dejarlo a recaudo de la autoridad competente. Invitar a todas las mujeres que hayan sido víctimas de este sujeto a que se acerquen a la Fiscalía para ampliar la denuncia”, indicó el coronel Alex Venegas, comandante operativo de la Metropolitana.

En el establecimiento se ofertaban servicios como perfilamientos de papada, tratamientos reductores, aumento e hidratación de labios y otros procedimientos.