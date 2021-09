Autoridades de salud urgen a alcaldes del Tolima "mejorar la calidad del agua"

La Secretaría de Salud del Tolima hizo este jueves un llamado urgente a los alcaldes de 29 de los 47 municipios de este departamento para que tomen acciones inmediatas que permitan garantizar el servicio de agua potable a sus comunidades.



El mensaje se emitió al conocerse que este número de localidades está en algún grado de riesgo por el suministro de líquido no apto para el consumo humano. Este estudio se adelantó mediante la toma de muestras por parte del Laboratorio de Salud Pública del Tolima para medir el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable (Irca).

La situación más crítica se presenta en Roncesvalles y Villarrica, municipios que arrojaron un concepto desfavorable, ya que no cuentan con planta de tratamiento de agua.



“Seguimos haciendo las tareas que nos impone la norma y la ley. Se han realizado las pruebas en todos los acueductos del departamento y tenemos cifras preocupantes y otras alentadoras. Seguiremos tomando muestras con el objetivo de que los tolimenses consuman un agua 100% potable que sea benéfica para su salud”, expresó Bolívar.



Vale recordar que en el rango de riesgo alto se encuentran Ataco, Palocabildo, Rovira, Suárez, Venadillo y Prado, mientras que en riesgo medio están Ambalema, Alpujarra, Anzoategui, Coello, Coyaima, Honda, Icononzo, Natagaima y Piedras.



Las municipalidades que generan una alerta menor al figurar en riesgo bajo son Alvarado, Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Espinal, Flandes, Lérida, Murillo, Ortega, Rioblanco, Saldaña y San Antonio.



De los 47 municipios solo 15 están fuera de riesgo debido a que los procesos de tratamiento permiten que el agua sea completamente potable. Estos son Armero, Casabianca, Cajamarca, Chaparral, Falan, Fresno, Guamo, Líbano, Mariquita, Melgar, Planadas, Purificación, San Luis, Santa Isabel y Villahermosa.



Aunque el servicio de la empresa pública de acueducto es potable, Ibagué se ubicó en riesgo medio, ya que en la ciudad hay más de 20 acueductos comunitarios que no garantizan la calidad del agua.

La autoridad pidió a los mandatarios adoptar medidas e invertir los recursos necesarios para optimizar los procesos de tratamiento, con el fin de proteger la salud de sus habitantes.