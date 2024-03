Autoridades investigan el asesinato de un hombre en zona rural de Chaparral, Tolima, en manos al parecer de las disidencias de las Farc, quienes además habrían ordenado el desplazamiento de su familia. La gobernadora del departamento frente a este caso reiteró sus denuncias y reclamó nuevamente al Gobierno Nacional más acción y menos retórica.

Mientras se desarrollaba la Cumbre de Seguridad y Convivencia con el Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá, en el corregimiento de El Limón, en Chaparral, presuntas disidencias del ‘Ismael Ruiz’ asesinaban a un ciudadano, quienes además habrían ordenado el desplazamiento de su hijo de 19 años.

El mayor Juan Pablo Peña comandante Distrito de Policía Chaparral indicó que “el día 8 de marzo del presente año en la vereda La Glorieta, zona rural del corregimiento de El Limón de jurisdicción del municipio de Chaparral, al interior de una residencia fue herido con arma de fuego un señor de 48 años, quien por la gravedad de las heridas pierde la vida”.

De esta manera, el hecho que es materia de investigación generó preocupación en la ciudadanía, ya que no es el primer caso de violencia que se presenta en el sur del departamento y menos en manos de presuntas disidencias.

Inmediatamente conocido el caso, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, reafirmó sus denuncias al alto Gobierno indicando que “yo vine hoy aquí, a esta Cumbre de Seguridad, a pedirle al Gobierno Nacional más acciones y menos retórica. Mientras nosotros estamos en la Cumbre, aquí en Bogotá, allá en el territorio, mataron a un ciudadano”.

Asimismo, reafirmó que no podían permitirse que este tipo de situaciones siguieran pasando en el Tolima, exigiéndole además al Gobierno Nacional acciones concretas y articuladas con los gobiernos departamentales, velando por la seguridad.

“Mi gobierno no cederá ante la intimidación y la violencia, y si a mí me toca trasladar el despacho de la Gobernación al sur del Tolima, pues allá vamos a estar, porque tenemos que garantizarles la seguridad a nuestros ciudadanos”, agregó Adriana Matiz.

Por otra parte, en medio de la situación de inseguridad que se vive en el departamento, la gobernadora cuestionó el concepto de paz total, la cual sentía que no estaba siendo respetada en los territorios, ante el creciente número de extorsiones, asesinatos y amenazas a comerciantes y empresarios.

“¿Qué es la paz total? ¿acaso no es poder garantizarle a la gente que no la maten, que no la roben, que no la extorsionen?, la paz total es la presencia del Estado en los territorios con educación, con infraestructura, con vías. Esa es la verdadera paz total y la convivencia ciudadana” puntualizó Matiz.

Finalmente, las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes del caso, e invitaron además a la comunidad a aportar información valiosa que ayude a dar con la ubicación y captura de las personas responsables de este hecho.