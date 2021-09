Autoridades piden tolerancia y moderación a sacerdote de Natagaima, Tolima

Diversas reacciones ha generado en el departamento del Tolima el pronunciamiento del párroco del municipio de Natagaima, Ricardo Zabala, sobre la población LGBTI. Durante una misa el prelado se refirió de manera despectiva y ofensiva a los integrantes de la comunidad, a quienes calificó como “maricas”.



“¿Cuál es la ciudad donde más maricas hay? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima. ¿Los maricas más bonitos en donde están? En Natagaima. Imagínese uno tener que soportar y ver a los maricas en desfiles, y los niños mirando. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron a ver a todos los maricas”, fue lo que dijo el sacerdote durante el encuentro religioso al hacer referencia al Reinado Departamental del Folclor LGBTI que se realizó el fin de semana en esta localidad del sur del Tolima.

Ante la controversia la Diócesis de El Espinal se refirió al mensaje del párroco. Considera que estas palabras no corresponden a las orientaciones de la iglesia católica, ya que no se basan en el respeto y el trato justo.



“Como Iglesia Particular de El Espinal, reconocemos con claridad que toda persona merece ser respetada, acogida y recibir un trato justo; es por esto que las expresiones del párroco de Natagaima, como ya lo hemos dialogado con él, no corresponden a las orientaciones de la Iglesia cuando asegura que La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones”, menciona el comunicado de la Diócesis.



Por su parte el alcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade, hizo un llamado al diálogo entre ambas partes con el propósito de mantener una sana convivencia en su jurisdicción.



“Hemos respetado la garantía de derechos, la inclusión social y frente a la petición que hizo la comunidad LGBTI para realizar un evento, autorizamos el mismo bajo los protocolos de bioseguridad. Quiero hacer una invitación a la reflexión, a la cordialidad, al diálogo y al respeto entre los diferentes actores sociales para construir una sana y pacífica convivencia”, expresó el mandatario.

Este miércoles se cumplirá una reunión entre el obispo de El Espinal, monseñor Miguel Fernando González Mariño, y representantes de la comunidad LGBTI de Natagaima para hablar sobre las expresiones del sacerdote.