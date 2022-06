Autoridades resaltaron buen comportamiento de los tolimenses en elecciones presidenciales

Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, la Policía Metropolitana de Ibagué informó que la jornada de votaciones se desarrolló en completa normalidad, tanto en la capital del Tolima como en los municipios de Cajamarca, Piedras y Alvarado.



El teniente coronel Germán Manrique Cornejo, comandante encargado de la Metropolitana, dijo que en general los habitantes de estos cuatro municipios tuvieron un comportamiento ejemplar en el transcurso de la jornada.

Durante el domingo no se reportaron capturas por la comisión de delitos electorales, ni alteraciones de orden público, pese a las advertencias que previamente realizaron las autoridades sobre posibles desórdenes tras el cierre de las urnas.



“Damos un parte de completa normalidad en el desarrollo de los comicios electorales del domingo. No se presentaron capturas por delitos electorales y de igual forma el comportamiento ciudadano fue ejemplar”, expresó el coronel Manrique.



De la misma manera, el oficial resaltó la participación de los tolimenses en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, debido a la buena afluencia que hubo. Según el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en este departamento salieron a votar 653.182 ciudadanos.



“Hacemos un llamado de agradecimiento a todos los ciudadanos que asistieron de forma masiva a las urnas y obviamente garantizarles que como Policía Metropolitana continuamos con el dispositivo de seguridad desplegado”, agregó.



Aunque en Ibagué hubo varias caravanas de celebración, luego de conocerse los resultados, las autoridades informaron que no se presentaron desórdenes, ni hechos de intolerancia.

El reporte de la Policía Nacional coincide con el balance que entregó la Misión de Observación Electoral (MOE) frente al panorama de normalidad en el transcurso de las votaciones.