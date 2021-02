Auxiliar de servicios generales será la primera vacunada contra el coronavirus en Tolima

“Soy afortunada de ser la primera persona que eligieron para la vacuna. Nosotros hemos vivido la pandemia de frente, hemos estado en todo el proceso de cuando la gente muere, entonces me siento feliz de ser la privilegiada. Tengo nervios, pero me tocó y lo asumí”, expresó Marisol Sánchez.



También resaltó el papel de los colaboradores de las diferentes áreas de trabajo que desde el 2020 han estado atendiendo la pandemia y han contribuido a la labor de salvar vidas.



“Hay mucha diferencia en estar dentro y fuera del hospital, la gente no sabe lo que pasa acá. Todo ha sido en equipo; nuestra labor es mantener las aéreas hospitalarias limpias y desinfectadas para que no se sienta más el virus”, agregó.

El más reciente informe de la Alcaldía de Ibagué da cuenta que 1.344 trabajadores del sector de la salud serán vacunados. Se espera que este proceso se cumpla en cinco puntos autorizados y que se complete en tres o cuatro días.