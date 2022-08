Auxiliar del Inpec murió tras recibir un disparo en la cárcel de Ibagué

Las autoridades de Ibagué avanzan en las pesquisas para esclarecer las causas que rodean la muerte de un joven de 19 años de edad, auxiliar del Inpec que prestaba servicio en la institución, y quien recibió un impacto con arma de fuego en su rostro cuando cumplía turno en el Centro Carcelario y Penitenciario Coiba de Picaleña en Ibagué, capital del departamento del Tolima, en las últimas horas.



"En la cárcel del Coiba de Picaleña unos auxiliares que estaban prestando servicio en el Inpec, manipulando unas armas de fuego, uno le causa un impacto al otro en la cara y desafortunadamente fallece", explicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según se conoció, de forma preliminar tras este hecho, que las autoridades competentes procedieron con la aprehensión del auxiliar señalado presuntamente de haber accionado el arma de fuego con la que se provocó la herida mortal.



"Ya estamos con la Fiscalía General de la Nación, se le dio captura a este auxiliar que ocasionó esta muerte accidental", esbozó el coronel Oviedo en su pronunciamiento.



No obstante, no se ha socializado mayor información sobre el particular, toda vez que se busca determinar las circunstancias que llevaron a los jóvenes a manipular, supuestamente, de manera indebida las armas de dotación.

"Simplemente estaban manipulando las armas, el proceso investigativo busca determinar en qué condiciones, pero la mala manipulación ocasionó el disparo, la lesión y la muerte del otro auxiliar", explicó el coronel Oviedo.



Algunas versiones apuntan a que luego de este hecho el joven alcanzó a recibir atención médica; sin embargo, esa información no fue corroborada por las autoridades.