Avanza toque de queda en más de 40 municipios de Cundinamarca

A su vez en la provincia del Alto Magdalena la medida rige para Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima.

Y en la provincia del Sumapaz están en toque de queda Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, Granada.

Cabe mencionar que quienes violen la medida podrán recibir multas, sanciones y hasta la inmovilización del vehículo.

Toque de queda en Soacha

Desde este viernes a las 6:00 p.m. y hasta el martes a las 4:00 a.m., iniciará el toque de queda acompañado de una restricción de tránsito de vehículos por la Autopista Sur, con el fin de evitar que los ciudadanos tomen este fin de semana como un puente festivo normal y para fortalecer las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus (COVID-19).

Además, se señaló que las personas cuyas cédulas terminan en los dígitos 0, 1, 2 y 3 podrán salir a mercar y a realizar diligencias bancarias el día martes.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, dijo que "el Pico y Género en la semana del 26 de mayo al 29 del mismo mes se invertirá; es decir, mujeres saldrán de 8:00 a.m. a 11:59 a.m., y los hombres de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.. Estas medidas han permitido que los contagios no aumenten de manera exponencial y que completemos un mes sin fallecidos por coronavirus".