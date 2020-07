Lina Arbeláez, directora del ICBF, confirmó la muerte de una menor de 4 años quien permanecía en estado crítico, en un hospital de Neiva (Huila), tras ser víctima de violación al parecer por un hombre de 27 años. el hecho ha generado rechazo desde todos los sectores del país.

El hecho se habría registrado el pasado lunes festivo 29 de junio, cuando -de acuerdo con la autoridades- la menor fue agredida sexualmente por un hombre identificado como Sebastián Mieles, en la zona rural del municipio de Garzón, Huila.

"Tengo dolor, impotencia y me levanto con el corazón absolutamente comprimido!!! Muere un angelito de 4 años, por culpa de esta sociedad enferma!!! No más violencia contra la niñez!!! No se puede más!", escribió la directora del ICBF a través de su cuenta en Twitter.

La niña se encontraba en coma inducido pero falleció en la madrugada de este sábado, según informó la Clínica Medilaser de Neiva, donde se encontraba internada la menor en estado de coma inducido desde el pasado 1 de julio.

A través de un corto comunicado, el gerente de ese centro médico, Mario Andrés Suaza, manifestó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de hoy 4 de julio, debido a hipertensión endocraneal refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraneano severo con politrauma. Por el tipo de muerte se realizó llamado a Fiscalía”.

La menor había sido encontrada con varias heridas en el caserío Puerto Alegría y de inmediato fue remitida a un centro hospitalario. Sebastián Mieles Betín, acusado por el crimen, fue capturado por autoridades.