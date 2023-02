Bomberos están en paro y no atienden incendios forestales en Ortega, Tolima

En zona rural del municipio de Ortega, ubicado al sur del departamento del Tolima, se originó un incendio forestal de medianas proporciones, el cual no ha sido atendido por los bomberos de esta localidad, ya que se encuentran en paro.

Hace una semana, aproximadamente, el organismo de socorro informó que cesó sus actividades ante la falta de recursos para su operación. Afirma que la Alcaldía no los ha contratado, por lo que no cuentan con los medios para atender situaciones de riesgo.

Germán Lopera, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ortega, dijo que pese a que las autoridades locales conocen la situación, aún no se destina un presupuesto para este cuerpo de emergencias, lo que ha afectado el manejo de la configuración de cobertura vegetal.

"En el momento no se ha firmado ningún convenio con la Administración Municipal. Estamos a la espera de que se pronuncien, ya nos dijeron que hay un convenio, pero no nos han llamado a firmar, ni a verificar la clase de convenio o contrato por prestación de servicios", expresó Lopera.

El vocero explicó que "tenemos un incendio en el alto de Olaya Herrera y como se sabe nosotros no tenemos vehículos con que ir a atender las emergencias, porque los mismos están sin seguros. Desde que iniciamos el cese de actividades no he hablado con ninguno".

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Ortega pidieron celeridad a la Administración local para que finalmente firmen el convenio y de esta forma se garanticen los medios para la atención de emergencias en esta localidad del sur del Tolima.

Vale recordar que los bomberos de Suárez, municipio del oriente tolimense, también cesaron sus actividades por la misma razón.