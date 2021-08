Boxeadora colombiana Ingrit Valencia denuncia estafa al comprar una casa en Ibagué

La boxeadora colombiana Ingrit Lorena Valencia Victoria, que recién representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuenta en su palmarés con una medalla de bronce en las olimpíadas de Río 2016, denunció en las últimas horas haber sido víctima de una estafa.

A través de las redes sociales, la boxeadora relató que con el dinero que ha ganado en su carrera deportiva desde que fue medallista en Río 2016 ahorró un dinero importante para comprar una casa, por lo que se interesó por una vivienda que estaba en remate en la ciudad de Ibagué.

Lea también: VIDEO - Juan Pablo Montoya sufrió accidente en las prácticas de las 24 Horas de Le Mans

"Con todas las medallas que he obtenido desde Río 2016 para acá tuve la oportunidad de ahorrar un dinero para comprar una casa y había una en remate en Ibagué que me interesó. Hice la negociación con una persona. Ese señor dijo que era el secuestre. Fui al banco y efectivamente sí lo era", explicó.

Valencia aseguró que le pagó a la persona con la que negoció 150 millones de pesos, sin embargo, a su arribo desde Tokio se vio con la sorpresa de tener una carta que le ordena desalojar la vivienda.

Le puede interesar: Beckham estalla: el inglés encontró la excusa que necesitaba para fichar a Falcao

"Le di 150 millones de pesos a este tipo, me entregó las llaves, pagó toda la administración, recibos y me dio la casa en la que llevo viviendo un año. Sin embargo, llego de Tokio y me encuentro que tengo una carta de desalojo, que dice que el verdadero dueño está pidiendo la casa y yo pagué por la casa e hice un negocio con esta persona y ese señor no me quiere devolver el dinero, no me da la cara y siempre sale con evasivas", contó.

Finalmente, la boxeadora pretende que su caso se haga viral para que la persona implicada le devuelva el dinero y no "le haga ese tipo de cosas a otras personas".