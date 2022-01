Boyacá: Estudiantes regresan a presencialidad pero 50 municipios no tienen PAE

Conforme con el calendario escolar para las 254 instituciones oficiales de Boyacá, este lunes regresan a la presencialidad cerca de cien mil estudiantes. De acuerdo con lo informado por la secretaria de Educación de Boyacá, Isabel Alfonso Combita, aun falta por matricularse el 25% del total de los alumnos.

Por ese motivo, durante esta semana se intensificará la 'matriculatón' para cumplir con la meta de los 125 mil estudiantes que están registrados para su regreso.

Desde Sogamoso, se espera que al menos 19.500 niños retomen las clases presenciales; en Duitama, 16.500 de colegios oficiales y 7.500 en colegios privados. Paipa actualmente tiene una matrícula de 5.500 niños y Tunja 32 mil estudiantes, pero se espera llegar a 35 mil.

Hay preocupación en el departamento, ya que de los 123 municipios en cerca de 50 localidades no se inicia con el Plan Alimentario Escolar (PAE) luego de no haberse presentado ningún oferente por lo que los procesos licitatorios se declararon desiertos.

Los alcaldes del departamento pidieron a la Gobernación de Boyacá revisar los precios que se ofertan y así cumplir con el proceso de contratación.

"Esperamos que durante esta semana se pueda dar solución a esta situación. Estamos revisando las solicitudes hechas por los alcaldes para que se pueda garantizar el proceso, cumpliendo ante todo con el propósito de tener alimentación de calidad en cada una de las instituciones educativas", dijo la secretaria de Educación.

Municipios como Socotá, Campohermoso, Ramiriquí y San Miguel de Sema, entre otros, durante esta semana no brindará el servicio.

"No tenemos PAE, es una situación muy grave, pues no contamos con el contrato respectivo. El tema obedece a que los precios de los alimentos son muy bajos y el operador reclama que el presupuesto no se ajusta a las propuestas", dijo William Correa, alcalde de Socotá.

Agregó que "debemos garantizar que los niños tengan calidad en lo que se les suministra. Desde la administración estaremos buscando recursos del municipio para que lo antes posible se pueda llegar a todas las instituciones con la ración respectiva".

Por su parte, los alcaldes afectados se reunieron con los delegados del gobierno departamental para estudiar viabilidades y así analizar las necesidades para tomar decisiones inherentes a las condiciones geográficas, minuta y presupuestos en cada uno de los municipios.

Una de las conclusiones de la reunión es que se elevará una solicitud al Ministerio de Educación para que se modifique el calendario académico en por lo menos 50 municipios del departamento mientras se avanza en el proceso de contratación para la prestación del servicio de alimentación escolar.

"En el caso de nuestro municipio, logramos contratar inicialmente trece días de alimentación a partir del inicio de clases; estaremos esta semana participando en una mesa de trabajo con la gobernación para determinar el paso a seguir", puntualizó Óscar Triviño, alcalde de San Miguel de Sema.

En Boyacá ya se han asignado $52 mil millones con recursos del Gobierno nacional, la Gobernación de Boyacá y los municipios para el Plan Alimentario Escolar (PAE) del departamento.

Hasta el momento, el 60 % de estas localidades del departamento ya suscribieron los contratos con los operadores. En ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso ya se tiene garantizado el Plan Alimentario Escolar.