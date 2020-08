Boyacá ocupó el primer lugar en consumo de alcohol y segundo en tabaco en 2019

Hay preocupación entre las autoridades del departamento de Boyacá frente a los resultados arrojados por la encuesta realizada por el Dane, en convenio con el Ministerio de Justicia, en la cual se ubica a la región como el mayor consumidor de bebidas alcohólicas y de tabaco durante el 2019.

Sumado a Boyacá, Risaralda y Cundinamarca, son los departamentos donde más se consumieron bebidas alcohólicas como cerveza, vino, chicha o licores fuertes, siendo los hombres los mayores consumidores con el 87%, mientras que en las mujeres es del 81,2%.

La edad promedio de inicio en la población nacional fue a los 17,8 años; en los hombres a los 16,8 años, y en las mujeres a los 18,7 años.

Frente al consumo de tabaco, Cundinamarca, Boyacá y Risaralda, son los departamentos de mayor prevalencia, siendo los hombres los mayores consumidores con el 43%, mientras que en las mujeres es del 24,3%.

Tabaco

La edad promedio de inicio del consumo de tabaco o cigarrillo en la población nacional fue a los 17,4 años; los hombres a los 16,9 años, y las mujeres a los 18,2 años, y frente al número de cigarrillos fumados por día, son los adultos de 45 a 65 años, quienes más consumo en, con un promedio de nueve diarios.

Al respecto, Jairo Mauricio Santoyo, secretario de Salud de Boyacá, quien a su vez es el secretario Técnico del Consejo Seccional de Estupefacientes, indicó sobre la necesidad de trabajar articuladamente con todos los sectores y administraciones municipales del departamento.

“Este es un trabajo intersectorial que se debe hacer, pese a que siempre recae en el sector salud, es necesario articular acciones y emprender rutas para disminuir el consumo de alcohol y cigarrillo, ya que estos son la puerta de entrada para otro tipo de sustancias como marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras, que pueden afectar la vida de los ciudadanos”, indicó Santoyo.

Por su parte, la referente de Vida Saludable y Enfermedades no transmisibles, Martha Veira Andrade, aseguró que pese al trabajo que se ha promovido desde la Secretaría de Salud, falta compromiso, por parte de las autoridades locales para hacer cumplir la Ley 1335 de 2009 a través de la cual se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados.

“Hacemos un llamado a la población para que denuncie y exija espacios libres de humo, que no exista publicidad y promoción de productos que tengan que ver con tabaco, que no haya exhibición de productos a menores, que no se fomente el consumo, que no haya venta a menores y que no haya venta al menudeo”, señaló Veira.

Ante esta situación, las autoridades de salud invitaron a realizar intervenciones colectivas e individuales a través de las EPS, e intervenciones poblacionales a través de los alcaldes, para poder abordar esos determinantes culturales, económicos, sociales y familiares, que pueden estar llevando a las personas al consumo de licor y sustancias psicoactivas.