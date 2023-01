Buscan a soldado profesional que desapareció en el río Saldaña, en el Tolima

Este jueves se retomaron las labores de búsqueda de Juan Carlos Rodríguez, el soldado profesional que desapareció el pasado martes en aguas del río Saldaña, en el municipio que lleva este mismo nombre, al sur del departamento del Tolima.



La Defensa Civil informó que el joven de 21 años de edad se encontraba tomando un baño, en medio de un paseo familiar, cuando fue arrastrado por la corriente. Desde ese momento se desconoce su paradero.

“Recibimos información de un joven de más de 20 años que se encontraba en el río Saldaña con la familia y de un momento a otro se lo llevó la corriente y no volvió a salir. Ya se informó para la búsqueda”, expresó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima.

También lea: En tres departamentos buscan a mujer que desapareció con sus hijos en Huila



Las primeras actividades las adelantaron algunos habitantes de la zona y la familia del soldado, sin embargo, por ahora no hay rastro de su cuerpo.



Fernando Rodríguez, tío de Juan Carlos, dijo a RCN Radio que no han recibido suficiente apoyo de la alcaldía y de los organismos de socorro para encontrar el cadáver.



“Fuimos a la Alcaldía de Saldaña y que no tenían ni un peso para colaborarnos al menos con una canoa. También llamamos a El Espinal y al Guamo, pero nos dijeron que hasta que no se cumpla un protocolo, y es la misma vaina. Nos ha tocado con algunos señores que se ofrecieron para buscar”, señaló Rodríguez.

En otras noticias: Multas de tránsito y nuevos precios en 2023: hay un comparendo que vale más de 50 millones.



Las autoridades de gestión del riesgo recomendaron a la ciudadanía, en lo posible, evitar los denominados ‘paseos de olla’ en ríos y quebradas, con el fin de reducir el riesgo emergencias de este tipo.