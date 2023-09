Campesinos de Cajamarca protestan por cambios en Esquema de Ordenamiento Territorial

Con un plantón que se cumplió frente a la Alcaldía de Cajamarca (Tolima), un grupo de campesinos de esta localidad pidió al alcalde Julio Roberto Vargas que suspenda el proceso para actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).



La solicitud se debe a que, afirman los manifestantes, el trámite no ha contado con participación de la ciudadanía y afectaría la vocación del municipio, conocido como la ‘Despensa agrícola de Colombia’.



En un comunicado emitido por la Veeduría Ciudadana Transparencia Cajamarca, así como por sectores productivos, la población denuncia que el proyecto que se encuentra en la etapa de concertación del componente ambiental en la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) contiene irregularidades.



“Buscan hacer el proceso a las carreras, cuando se ha evidenciado abiertamente la gran cantidad de incumplimientos a la ley e irregularidades del proceso desde sus inicios. La principal irregularidad ha sido la violación flagrante al principio de participación democrática; al momento no se ha socializado de forma oficial, como ordena la ley, ningún componente del proceso”, menciona el comunicado.



Además, aseguran los opositores a esta iniciativa que la misma “quiere acabar la vocación productiva de nuestro municipio pretendiendo prohibir con el nuevo EOT, la actividad agropecuaria en el 90% del territorio cajamarcuno. Así lo hemos encontrado en los mapas y planos que presentaron ante Cortolima”.



Ante estas afirmaciones, RCN Radio consultó al alcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas. El mandatario aseguró que la actualización del EOT estaba pendiente desde hace diez años aproximadamente, y que la misma busca impulsar la vocación agrícola y agropecuaria de la localidad. Además, respondió que la población si ha participado en la construcción del documento y que los cuestionamientos se relacionan con intereses políticos y electorales.



“Este EOT se fundamenta en el fortalecimiento de la vocación y el uso del suelo para la agricultura, la ganadería, el turismo rural y comunitario, y también para la conservación ambiental del territorio. Es con estándares del Ley. Además queda implementada la consulta popular del 2017 en la que la comunidad manifestó que no a la explotación minera”, señaló.



A su vez explicó que el proyecto refuerza el concepto del uso del suelo para la siembra, incluyendo un enfoque orgánico y más amigable con el medio ambiente.



“Es una falacia decir que se acabará la vocación agrícola, Cajamarca toda su historia ha sido conocida como la ‘Despensa agrícola de Colombia’ y el nuevo EOT convoca es precisamente a la vocación y uso del suelo para la agricultura, la ganadería, el turismo rural y comunitario, y todo con un enfoque de conservación ambiental. Los actores detrás de esto son actores políticos”, puntualizó.

En caso de obtener el visto bueno de Cortolima, la Alcaldía realizaría un proceso de concertación con la ciudadanía y posteriormente el documento iría al Concejo Municipal para su revisión y debate.