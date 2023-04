CAR niega que intervención en humedal Jaboque sea para construcción de viviendas

Luego de varias denuncias por parte de los ciudadanos ante la intervención realizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el humedal Jaboque, la entidad se pronunció para dar claridad sobre lo que allí sucede y darle un parte de tranquilidad a la comunidad vecina del lugar.

"Todo lo que tu ves acá era el humedal, no sabemos qué pretende hacer la CAR y cuáles son los alcances de esta intervención, pero sabemos el daño que le están haciendo a la fauna que acá habita. Hemos visto todo tipo de aves desorientadas buscando refugio", comentó Ingrid, habitante de la zona.

Por su parte, la CAR señaló que esta intervención sí fue socializada con la comunidad y que fueron ellos quienes escogieron la mejor opción para le cuidado de este lugar.

De acuerdo con la Corporación, esta es una de las cuatro zonas que se buscan consolidar en la ronda del río. Las otras tres están ubicadas en la localidad de Bosa y el municipio de Soacha.

“Esto permitirá que el río inunde de manera controlada, instalar biofiltros construidos a partir de plantas nativas con lo cual mejoraremos la calidad del agua, repoblar la zona con especies nativas que permitirán que la fauna, especialmente aves, aniden y se restablezcan en la zona y por último darle una función paisajística y de recreación alrededor del río a la comunidad de la zona”, explicó Amaury Rodríguez, director del Fondo para las Inversiones Ambientales del río Bogotá-CAR.

La concejal de Bogotá, Ati Aqua, le pidió al director de la entidad claridad sobre esta intervención, porque según ella, esta le hace un daño muy grande a la fauna y flora de la zona.

"No puede decir el director que esta intervención era obvia y que el daño no se está haciendo porque está a la vista de todos. Necesitamos claridad y desde el Concejo haremos todo el seguimiento para que este ecocidio no continúe", comentó la Concejal.

La intervención en la zona tiene un costo aproximado de $14 mil millones y se espera que la maquinaria amarilla dure menos de seis meses en este sector.

Según la CAR el objetivo es controlar inundaciones, generar espacios propicios para el establecimiento de la fauna y la flora y recuperar los ecosistemas aledaños al río, además de generar espacios para la consolidación de espejos de agua, controlar la propagación de especies invasoras y restaurar el área con vegetación nativa típica de humedal.

De acuerdo con la CAR, este proyecto inició en el año 2018 con una consultoría internacional, basada en normas Banco Mundial y ha sido socializado y concertado con la comunidad de manera permanente.