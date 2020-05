Cárcel de Villavicencio ya registra 149 casos de coronavirus

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó en la tarde de este martes 5 de mayo los resultados de 149 casos positivos para coronavirus, todos relacionados con la cárcel de Villavicencio.

El gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga quien confirmó la llegada de las nuevas pruebas que volvieron a disparar los casos de coronavirus para el departamento.

“Nos acaban de llegar 149 casos positivos para coronavirus, todos relacionados con la cárcel de Villavicencio… también llegaron 4 resultados de personas de Acacías que ya superaron la enfermedad”, dijo el mandatario.

La cárcel de Villavicencio, en donde hay 1779 personas privadas de la libertad, se mantiene con medidas de seguridad especial y anillos de custodia con Policía y Ejército a las afueras del penal, donde se reporta el mayor número de contagio carcelario de todo el país.

El mayor riesgo de contagio actualmente en Villavicencio se mantiene con personas relacionadas con la cárcel, dado que por orden judicial varios presos están recuperando su libertad, varios de ellos con resultados positivos para coronavirus.

Las alertas se encendieron luego que el pasado viernes 1 de mayo fue dejado en libertad un hombre que permanecía recluido en la cárcel de Villavicencio, luego de ser expedida su boleta de salida del penal, por un juez de la República.

Lo que le preocupa a las autoridades de salud es que el hombre salió del penal estando contagiado con la COVID-19.



"No deberían salir porque ponen en riesgo la salud de las personas con las que pueda tener algún tipo de contacto, pero es una situación que nosotros como dependencia de Salud no podemos controlar", indicó Tania Cortés secretaria de Salud de Villavicencio.



Advirtieron las autoridades civiles del departamento, que tras una conversación sostenida con el Procurador General, aclararon diferentes dudas, entre ellas, que no es posible retener a ningún interno que tenga orden de libertad, de lo contrario podrían incurrir en una investigación de orden disciplinaria o penal, por prolongación ilícita de la privación de la libertad.



Según indicó la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, fueron doce las personas que recobraron la libertad durante el primer fin de semana del mes de mayo, entre ellos el hombre diagnosticado con coronavirus.

Con estas 149 nuevas pruebas positivas los casos de COVID – 19 en el Meta se elevan a 714 con 8 municipios contagiados, entre ellos Villavicencio, Acacías, Granada, Mesetas, Cubarral, San Juan de Arama, Restrepo y Puerto Gaitán.