La juez 42 de conocimiento de Bogotá ordenó que el testigo Hugo Alexander Forero sea conducido con Policía Nacional, para que declare en el juicio que se adelanta por la muerte de la joven Ana María Castro.

John Cadena, abogado defensor de Paul Naranjo, le confirmó a RCN Radio que luego de haber solicitado que Hugo Alexander Forero, testificara en el juicio por ser la primera persona que llegó al lugar en el que se encontraba la víctima (calle 80 #69k sentido oriente - occidente) y que este se hubiese negado a asistir, la funcionaria judicial ordenó que sea conducido de manera urgente a la audiencia.

Aclaró que en esa misma solicitud también se incluyó a Daniel Alejandro Vega Novoa, otro de los testigos que según la Fiscalía llegó minutos después que al parecer la joven universitaria hubiese sido lanzada del vehículo en movimiento que conducía Naranjo y en el que se encontraba como copiloto Julián Ortegón.

Sin embargo, en la mañana de este lunes 08 de noviembre Vega Novoa confirmó que ahora si está interesado en asistir a la audiencia de juicio.

Daniel Alejandro Vega Novoa fue presentado por la Fiscalía General de la Nación, como uno de los testigos principales dentro de la investigación por la muerte de la joven universitaria. Es conductor de una plataforma de transporte y en el momento de los hechos, se comunicó con la línea de emergencia 123 para pedir ayuda después de ver que de un vehículo supuestamente lanzaron a la joven.

En su momento declaró en medio de las audiencias virtuales dentro de este caso y precisó que "ese fue el día que vi que botaron a la chica del carro”, al narrar lo que vio esa madrugada. Explicó que se movilizaba a una velocidad de 40 kilómetros por hora por la calle 80 (con carrera 59), puesto que estaba esperando poder tomar un nuevo servicio.

“Yo iba en la ruta para mi casa, no me salió ningún servicio, ya había cogido la calle 80, iba normal por mi carril central cuando veo una camioneta que hace un movimiento brusco, abren la puerta del carro y botan o cae la chica al piso y como cae, queda (…)”, detalló.

También señaló que “del lado derecho mío (puesto del conductor) sale un chico que me golpea el carro y me empieza a pedir ayuda y yo le dije: -'¿usted quién es, de dónde salió?',- y me dijo: (Mateo Reyes) yo venía en otro carro y a mí me dejaron atrás pero a ella la botaron, ayúdenos - (…) y yo dije listo, lo voy a ayudar”.

El testigo narró que “volví a ver a la chica y ya tenía una línea de sangre en la cara (…), me parqueé y lo primero que hice fue llamar a la línea 123”.

Paul Naranjo y Julián Ortegón enfrentan un juicio por el homicidio de Ana María Castro, ya que ellos la habrían arrojado de una camioneta en movimiento luego de salir de una fiesta en la calle 116 con 19.