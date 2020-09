Caso de rabia humana en Neiva: Activan protocolos para evitar propagación

Un plan de contingencia activó la Alcaldía de Neiva ante el fallecimiento de una mujer contagiada por su mascota, con el virus de la rabia humana. El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud el pasado sábado 26 de septiembre, por lo la ciudad se encuentra en alerta roja para evitar que se registren más casos.

Dentro de las acciones adelantadas por la Secretaría de Salud municipal se encuentran la vacunación masiva en diferentes comunas de la ciudad.

Desde el viernes cuando se activó la alerta, se han logrado vacunar 865 perros y gatos, sumado al trabajo que se ha desarrollado en lo corrido del año tanto en el área urbana como rural, obteniendo un total de 9.826 caninos y felinos vacunados.

La secretaria de salud, Lina María Rivas, indicó que "nosotros ya hicimos todo el barrido de las personas que estuvieron en contacto con la persona afectada, se les aplicó el suero, estamos aplicando toda la vacunación humana para el personal que va a entrar a campo”.

La funcionaria aseguró que “el principal objetivo será tener una vacunación antirrábica del 100% de los perros y gatos del municipio”. Asimismo se realizarán capacitaciones sobre la enfermedad.

Además, indicó que cuando una persona sea agredida por un perro, gato, murciélago, zorro u otros animales silvestres o de reproducción, acudan de inmediato al servicio de salud para la respectiva valoración.

Igualmente, la comunidad debe tener claro que, aunque se presentó un caso de rabia humana transmitido por un animal doméstico, no se debe generar su estigmatización, no abandonarlos, ni atentar contra su vida, por el contrario, se hace indispensable el cuidado para que no contraigan ningún tipo de enfermedades y mantener el esquema de vacunación al día.