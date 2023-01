Celular, piercing y cabello largo o tinturado quedan prohibidos en colegio del Huila

En medio de una Asamblea General en la institución Educativa Misael Pastrana Borrero, en Rivera, Huila, la rectora de la institución Olga Narváez indicó a los padres de familia que los estudiantes tienen prohibido tener celular, llevar el cabello tinturado, no llevar piercing ó sostener relaciones amorosas entre los estudiantes.

“La pérdida del año, el encuentro de amoríos, todo se debe por esos celulares, padres de familia: queda prohibido en el manual de convivencia traer equipos tecnológicos, no se aceptan celulares, cachuchas, pelo largo o de todos los colores, ni con cosas finas”, dijo la rectora.

Durante su intervención con los padres de familia, informó que las prohibiciones quedan incluidas en el manual de convivencia. Además, dijo que quien no esté de acuerdo de los padres de familia debe buscar otra institución educativa.

La rectora manifestó que “los padres de familia que dicen de la libre personalidad, es que la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos verde, el estudiante que no acepte la institución no le sirve, no obligue a su hijo, si no quiso cortarse el pelo, la institución no le sirve lléveselo para otra institución”.

Además, indicó que “estudiante que llegue aquí, empiece a mariposear, hacer turismos por toda la institución a que viene, yo no voy a permitir que los docentes andes detrás de ellos, muchos están escondiéndose o jugando, no lo voy a permitir, no somos policías, ni celadores para andar detrás de ellos, estudiante que no entró a clases yo lo voy a mandar para la casa”.

Asimismo, indicó que “le vamos a poner disciplina al entrar, en la formación y en la presentación personal. No vamos a iniciar con procesos hay estudiante que el observador parece un libro, todo el año llenaron compromiso y nunca se cumplieron, hasta el último día dieron lora”.

Finalizó dejando claro que hay estudiantes con compromisos y matrículas condicional, y que no hace nada en clases, que son groseros, si en el primer periodo el rendimiento académico es bajo y se la pasa haciendo turismo, papito y mamita llévese a su hijo, no cumplió con el compromiso se van, que les quede claro.

